Jey Mammon volvió a la TV: las impactantes frases que dio en una nueva entrevista

Jey Mammon se alejó de los medios después de que a mediados de marzo se hiciera pública la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Este martes, por primera vez después de cuatro meses, el conductor volvió a un estudio televisivo para dar su versión de los hechos, hablar de su presente y sostener su inocencia.

Las frases más impactantes de la entrevista de Jey Mammón con Florencia de la V

- “Yo fui cagado a piñas y no tuve reacción porque cuando salió mediáticamente el tema sentí que todos me pegaban. No tenía manera de salir a hablar porque mientras me pedían que hablara, se paraban arriba de ese discurso diciendo que yo estaba encima de eso. Ponían mi imagen y mi foto y hablaron hasta de una red de pederastia”.

-“Yo tuve una relación con él y él mintió. Lo conocí cuando tenía 16 años y no hubo ninguna violación. Las cuentas no dan. (...) Yo fui denunciado falsamente por la violación de un nene de 14 años”.

-“¿Sobre qué nos paramos para hablar todo este tiempo? Sobre la palabra de él. Por eso yo voy a la Justicia y presento testigos”.

-“Me dolió muchísimo todo lo que me pasó. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación”.

-“En este caso, si hay una víctima, soy yo porque también hay que decir que hay falsas denuncias”.

-“Él mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. Yo no quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión”.

-”Podría decir que me importan un carajo los Martín Fierro, pero me parecen los premios más hermosos de la televisión, los más lindos. Me preguntan si voy a ir, si estoy haciendo esto para volver a la televisión, no hay nada más lejos que volver a La Peña de Morfi pero si voy, me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación”.

-“Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”.

-“Estuve a punto de matarme”.

-”En un momento nos juntamos dos personas rotas. Él mintió deliberadamente”.