Jorge Rial aseguró que mientras lo reanimaban, recibió una señal de su nieto

Jorge Rial visitó por unos minutos su programa Argenzuela (Radio 10) este lunes por la mañana y contó cómo fueron las primeras horas que pasó tras el infarto en Colombia, además de confirmar que estuvo muerto durante 10 minutos.

Durante su relato, el conductor dio a conocer cuál fue la señal que tuvo de Francesco, el hijo de Morena Rial, durante ese momento. “Escuché la voz de mi nieto que me decía 'dale tata, dale'. Yo lo escuchaba y me desesperaba”, expresó Jorge con gran emoción. “Nadie está preparado para morirse, que literalmente fue lo que me pasó”, agregó.

“Se me fueron los ojos para atrás”: Jorge Rial y los diez minutos más complicados

“Empecé a ahogarme. No encontraron la manera de sedarme en un principio. Tuve un paro cardíaco con muerte súbita”, expresó Jorge este lunes al aire de Radio 10. “Escuchaba todo lo que decían alrededor mío, se preguntaban de todo: si había tomado cocaína o si había hecho algo”, agregó sobre lo que oía en aquel momento. Jorge Rial visitó el programa el programa de radio que conduce. (Foto: Captura YouTube/Radio 10)

“Intentaba moverme y hacer contacto con la enfermera para decirle 'estoy acá, no me dejen ir'. Yo era el caso más complejo del lugar, y luego fui como una atracción porque estuve 10 minutos muerto”, dijo Rial con respecto a la gravedad de su caso.

También, Jorge se tomó unos segundos para relatar cómo fue su cercanía con la muerte y qué sintió durante esos diez minutos más trágicos. “Ese momento es absolutamente glorioso, cálido, calentito. Te atrae, te lleva te llama. La muerte no es dolorosa, el dolor es si tenés una enfermedad previa, y el dolor es lo que dejás”.

“Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir”, recordó el periodista con gran emoción y agradecimiento. “Todavía no lo asumo, lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro, pero es la mía. Realmente fue terrible y tuve mucha suerte”, dijo.

Jorge Rial sobre su presente tras la internación en Colombia

Al aire de Radio 10, el conductor dio detalles de cómo se mejora actualmente. Además, se refirió al “calor” que sintió durante los 10 minutos en los que intentaban reanimarlo: “Tengo todavía en el cuerpo la sensación de ese calorcito hermoso”. Y agregó: “Perdón por la respiración, pero me canso”. En los últimos días, Jorge Rial mostró su felicidad por haber salido a caminar por las calles de su barrio tras el episodio en Colombia. (Foto: Instagram/jrial)

“Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la Unidad de Cuidados Intensivos”, precisó Jorge sobre su estado físico actual.

El periodista también contó que pasó a visitar a los compañeros de su programa porque “los extrañaba”. “Tengo ganas de volver, me gusta estar acá. Pero tengo que saber que tengo que volver bien. Lo que me pasó fue una experiencia que no quiero volver a pasar”, sumó Rial sobre su regreso a su trabajo en radio.

Sin embargo, recalcó que tiene que cuidarse y recomponerse luego del episodio. “Si viene otra vez, que sea efectiva”, bromeó él sobre el acercamiento que tuvo a la muerte. “No me jodan porque es fuerte. Quiero estar bien, fuerte, entero, para vivir lo que tengo que vivir”, reflexionó conmovido.