Juliana se refirió a su expulsión de la casa de Gran Hermano: "Fue poco cuidado"

A cinco días de su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana Díaz fue expulsada por romper las reglas. Tras su salida, la exparticipante se mostró indignada, opinó que la producción no le advirtió y cuestionó las formas.

“Tini”, como la apodaron en el reality, dejó en claro que sigue sin entender por qué la echaron. “Yo creo que hubiese sido correcto una previa sanción de la cual nunca me enteré, que lo dijo Gran Hermano anoche. No me la informaron, me hubiese parecido lo más justo una sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en la que me sacaron de la casa, ni siquiera me dejaron agarrar las cosas. Me pareció poco cuidado”, sentenció en su descargo.

Santiago del Moro le remarcó que Gran Hermano no expulsa a nadie de su casa si no es por un hecho extremo. Acto seguido, presentó un compilado que daba cuenta de las veces que la joven rompió las reglas, compartió información del exterior y fue advertida de que lo que estaba haciendo era motivo de sanción.

Después de ver los tapes, Juliana argumentó que no pensó que esa información podía tener un impacto dentro de la casa y entre sus compañeros. “Fueron todos comentarios de las cosas que había visto este tiempo. No fue adrede, yo pensé que eran comentarios irrelevantes”, se justificó. “Soy muy bocona, lo admito. No pensé sinceramente que iba a ser motivo de expulsión. Pero ahora que veo todo de afuera, todos esos comentarios no los tendría que haber hecho”, concluyó.

“Gran Hermano”: Santiago del Moro le puso los puntos a Juliana

Al ver que la exparticipante continuaba victimizándose, Santiago del Moro admitió que la forma pudo haber sido “antipática”, pero señaló que está acorde a las reglas de Gran Hermano. Incluso, destacó que con ella tuvieron mucha contemplación. En las redes se hicieron eco de las declaraciones de Juliana a puro humor. (Fotos: Capturas redes)

“En otras partes del mundo se espera mucho menos, acá se avisaron varias veces. Y al no tomar conciencia, en cierto punto vos quebraste el juego: la casa es otra ahora porque hay mucha información”, cuestionó.

“Gran hermano”: cómo fue la abrupta salida de Juliana

A cinco días de su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana Díaz fue expulsada por romper las reglas. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios: como la decisión fue repentina, ella no pudo llevarse su valija, y no volvió al estudio, como suele ocurrir con los participantes que abandonan el reality. Tras la expulsión de Juliana Díaz de la casa de "Gran Hermano", estallaron los memes. (Foto: Capturas redes)

Esto desató una ola de especulaciones y memes en redes sociales. Sin embargo, la exparticipante continuó aislada en el hotel, enojada porque no entendía los motivos de su expulsión pero con atención psicológica.