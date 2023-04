La China Suárez mostró la terrible decepción que se llevó con Rusherking

La China Suárez todavía no comprende cómo se terminó su noviazgo con Rusherking, quien decía amarla y hasta le regaló un auto de 20 mil dólares por su cumpleaños. La desilusión por el final de la historia de amor fue tan grande que no dudó en tirarle varios palitos en Instagram, red social en la que ya no se siguen.

En las últimas horas, publicó una foto donde se la ve con una remera que decía “Decepcionada”, pero en inglés. Esta sería la prueba de que ya no hay vuelta atrás con el artista, que habría sido visto con otras chicas en la fiesta Bresh.

En este momento de pura tristeza, la actriz se refugia en su casa de campo en compañía de sus tres hijos y sus queridos perros. Desde México también recibe el apoyo de Nicolás Cabré, el papá de Rufina, que ante el asombro por la ruptura se solidarizó con ella.

La China Suárez está "decepcionada" de Rusherking. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

La China Suárez y Rusherking anunciaron su separación

Luego de varias semanas de rumores, la China Suárez les confirmó a sus fanáticos que ya no estaba en pareja con Rusherking, con quien había iniciado una relación hace un año. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, dijo a través de un posteo de Instagram.

La China Suárez y Rusherking fueron pareja durante un año. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

Horas después llegó la palabra del también ex de María Becerra, que aprovechó para eliminar todas las fotos que tenían juntos. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, lanzó.

Aunque varios panelistas señalaron que Rusherking explotó al enterarse de que Suárez había intercambiado mensajes con Wos antes de conocerlo a él, la versión más fuerte es que él no estaba preparado para un noviazgo serio.