La mamá de L-Gante debutó como actriz: "No hay edad para hacer las cosas"

Claudia Valenzuela debutó como actriz. La mamá de L-Gante cumplió el sueño de estudiar actuación y, tras su primera presentación, no descartó sumarse a algún elenco para hacer una temporada teatral.

Con sus hijos grandes y la vida resuelta, Claudia decidió darle lugar a su pasión y se anotó en clases de actuación. Finalizada la cursada, se animó a interpretar un papel en el concert de fin de año.

“Tengo adrenalina pura. Este es mi primer año incursionando en el teatro y fue la muestra final. Siempre tuve ganas y siempre quedaba en eso, las ganas. Lo postergaba por diferentes cosas, por mis hijos, y se dio la oportunidad”, dijo emocionada al móvil de Socios del Espectáculo (eltrece). Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante. (Foto: Captura América)

Consultada acerca de si aspira a trabajar como actriz, expresó: “Sé qué hay castings y propuestas, pero la temporada ya se largó y están todas las obras preparadas”. “Así que hay que esperar a la próxima ahora”, sostuvo, dejando entrever que podría ser parte de un elenco.

Para cerrar, el cronista quiso saber si alguna vez había sentido el prejuicio de decir 'estoy grande para esto', pero lejos de esa postura, Claudia aseguró: “No hay edad para hacer las cosas”.

Días atrás, en A la tarde (América) habían asegurado que a la mamá del músico le había llegado una propuesta para hacer teatro en la calle Corrientes, pero ella negó que las oferta hubiera existido.

“Él es inteligente”: la contundente respuesta de la mamá de L-Gante cuando le preguntaron por Wanda Nara

Desde que Wanda Nara volvió a la Argentina las especulaciones sobre un presunto acercamiento con L-Gante siguen rondando a la empresaria y al cantante. Ante esta circunstancia, desde Socios del Espectáculo (el trece) se pusieron en contacto con su madre, Claudia Valenzuela. Entre otros temas, le consultaron su opinión sobre el rumor de que Wanda estaría “utilizando” a su hijo. L-Gante se despachó contra Wanda Nara en las redes (Foto: Instagram / lgante_keloke).

Lo que sorprendió a todos es que la empresaria llamó mientras el ciclo estaba en vivo. “Cuando estaba al aire acá Claudia Valenzuela, Wanda se comunicó con parte de este equipo para preguntar si su suegra la había mencionado, y en qué términos. Estaba muy atenta”, aseguró el conductor Adrián Pallares.

Mientras esto ocurría, Paula Varela planteó un incómodo escenario para la madre. “¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió? Porque venía haciendo una carrera bárbara con nombre propio y ella se le pegó (...) ¿Vos lo sentís como mamá?”, preguntó la periodista. “No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente”, atajó Claudia, muy cuidadosa al responder.