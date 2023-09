La Mona Jiménez reapareció tras su internación y habló sobre su salud

"No tuve un ACV. Nunca en la vida tuve un ACV", se lo escucha decir a Carlos "La Mona" Jiménez, ya recuperado, en un reciente video publicado en el perfil de Instagram de Universo Jiménez.

Hace unos días, el ícono del cuarteto cordobés causó un gran susto al darse a conocer la noticia de su internación. En un primer momento se habló de un accidente cerebrovascular, pero con este video, el cantante desactivó esos rumores y aclaró qué fue lo que le pasó realmente.

"Estoy no bien, estoy requetebien. Muy bien", aclaró, y luego contó que fue lo que le sucedió el día que terminó internado de urgencia en el Instituto Modelo de Cardiología.

"El día ese me fui a caminar porque me operaron del baso. Este mes de agosto ha sido terrible para mí. Hay que pasar agosto para tener un añito más. Mi ángel de la guarda, que es la Juana, me dijo 'tenés la boca medio cruzadita. A ver, hablame'. 'Hola, Juana, ¿cómo estás?', le digo, y se me iba para allá (para la izquierda). Entonces, me dice 'vamos al Cardiológico'. Le digo, 'Juana, vamos a la tarde, dejame dormir la siesta. Voy a almorzar y voy a descansar', y me dice '¡No! ¡Vamos ya!'", relató "El mandamás".

"'Vamos, sacamos una radiografía, hacemos todos los estudios y te venís. En cinco minutos estamos acá'. Así que, me fui en pijamas. 'A cirugía dentro de 45 minutos', dijo el médico. 'Es un chiste', digo yo. 'No', me dice, 'esto es grave'. La carótida estaba cerrada, por eso fue el mareo. Pero, nunca tuve ACV", aclaró "La Mona".

Luego, aprovechó el momento para agradecerle a todos los que lo apoyaron desde afuera de la clínica en ese momento tan importante para su salud. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNIVERSO JIMENEZ (@uj.producciones)

"A todos los medios que estuvieron presentes para saber cómo estaba, y a todo el público. Los pibes que estaban en la puerta haciendo cadena de bendiciones. Quiero agradecerles realmente, con todo mi corazón a mi familia, que siempre está presente, (...) y a mi segunda familia, que es mi público. Les agradezco mucho todo lo que hicieron por mí", expresó Jiménez.

"Sacala a bailar, qué querés que te diga hermano. Estoy feliz. Beso a todos", cerró "La Mona", antes de pararse y hacer sus icónicos bailes frente a la cámara para demostrarle a su público que, no solo está saludable y fuerte, sino que su humor sigue intacto.