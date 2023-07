Lali Espósito habló sobre su ansiedad y cómo la afectó

Lali Espósito habló como nunca antes sobre un problema que afecta a personas de todas las edades: la ansiedad, la cual dice que sufrió tiempo atrás por la intensidad de su trabajo. En una entrevista que concedió para el podcast No lo hagas fácil, la cantantereconoció que en un momento se sintió tan sobrepasada de compromisos laborales que su salud se vio muy afectada.

“Vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a nivel dramático. Esto no lo conté, pero tu espacio amerita para que lo haga. Soy una persona que trabaja, trabaja, trabaja... y parece que siempre estoy bien, pero no es real que uno siempre esté así” , expuso la cantante durante la charla con Juanpa Zurita.

Lo más difícil para ella fue darse cuenta de que no tiene por qué cubrir todos los frentes, o más bien, que no tiene que llevar una vida tan intensa en lo que al trabajo se refiere:

“En la vida privada pasan un montón de cosas que uno va sorteando y tu trabajo te distrae. Pero lo cierto es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo parar . Les dije 'chicos, se me va a paralizar la cara' . Por suerte me acompaña gente que acomodó todo”, relató.

Lali Espósito, saltó a la fama con apenas 13 años, admitió que se “malacostumbró” a hacer muchas cosas al mismo tiempo.

“Tuve que aprender, recién a mis 30 años, a decir 'no puedo'. Yo no sabía decir que no y tampoco 'yo no puedo'”, analizó.