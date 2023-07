Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid fueron vistos juntos y los rumores de supuesto romance volvieron a estallar

Este fin de semana, Leonardo DiCaprio fue visto en los Hamptons disfrutando de unas merecidas vacaciones tras haber terminado las grabaciones de su más reciente cinta, Killers of the Flower Moon. Es común ver a DiCaprio en esta zona tan exclusiva de la isla de Manhattan, en Estados Unidos, pero en esta ocasión, el actor dio mucho de qué hablar ya que no estaba solo.

Desde que DiCaprio terminó su relación con la modelo Camila Morrone en agosto de 2022, se le ha relacionado con varias mujeres, pero todo se ha quedado en rumores. Sin embargo, según fuentes cercanas al actor, DiCaprio por fin habría encontrado a la mujer con la que podría superar su relación con Morrone: la también modelo Gigi Hadid.

Los rumores de una relación entre Leo y Gigi se han esparcido desde 2022, poco después de que DiCaprio acabara su relación con Morrone. En aquel entonces, la supuesta pareja había sido vista en varias fiestas juntos y medios como E! Entertainment aseguraron que estaban teniendo una relación abierta en la que “no eran exclusivos”.

No hubo mucho más información al respecto sino hasta este año en que fuentes cercanas a ambas personalidades aseguraron que sí intentaron salir juntos en su momento, pero “la chispa no estaba allí”. De esta forma, terminaron convirtiéndose en buenos amigos.

“Intentaron salir hace algún tiempo para ver si había algo, pero no fue así. Son amigos y lo han sido durante mucho tiempo, pero no están en una relación abierta sin ataduras. La gente tiene que dejarlo pasar. Así no es como Leonardo maneja las relaciones. Esto le hace parecer 'fácil' y no lo es. Cuando está con alguien, está con esa persona. Disfruta de su amistad con Gigi y eso es todo”, aseguraron las fuentes en su momento.

No obstante, los rumores de un amorío vuelven a encender las alarmas de los tabloides después de que se viera a Leo y Gigi juntos en los Hamptons por dos noches seguidas. El sábado 1° de julio, como parte de las festividades de la independencia de Estados Unidos, la supuesta pareja fue vista en la fiesta organizada por el fundador de Tao Group, Marc Packer junto a personalidades como Richie Akiva, el empresario Bert Hedaya, Danny Abeckaser y la amiga de Hadid, Leah McCarthy.

Posteriormente, Leo y Gigi fueron vistos en la fiesta de Akiva y Garry Kanfer en Kissaki en Water Mil. Uno de los testigos que los vio bailando y compartiendo tragos no pudo evitar ver la gran química que ambos tenían y le dijo al medio Page Six: “Sí, están juntos”.

Si bien, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido estos rumores, lo cierto es que la idea de que sean pareja supondría un giro de 180° para el protagonista de cintas como El Lobo de Wall Street y Titanic. Desde hace ya varios años, Leonardo DiCaprio se ha hecho de la fama de sólo salir con modelos menores de 25 años. No ha sido una, ni dos, ni tres parejas con estas características ¡Más de 20 mujeres que han salido con DiCaprio son modelos menores de 25 años!

Gigi Hadid ya ha superado esa “barrera” con 28 años. No sólo eso, sino que Hadid tiene un hijo de 2 años que tuvo con Zayn Malik en 2020, ¿estará Leo dispuesto a convertirse en padrastro?

A principios de este año, Leonardo DiCaprio también se manifestó respecto al asunto de sus jóvenes parejas. Una fuente cercana al actor confesó al medio In Touch que DiCaprio estaba “muy molesto” debido a que siempre se le relaciona con cualquier modelo con la que se llegue a encontrar en los diversos eventos de Hollywood.