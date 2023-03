Lucas Benvenuto afirmó que hay otro conductor que acosaba menores: "Nadie se anima a decir"

La denuncia que hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por haber abusado sexualmente de él en la adolescencia desató un escándalo sin precedentes en la televisión argentina. Ahora la víctima, señaló en un video a otro conductor que sería de la misma señal y estaría relacionado a situaciones de acoso.

El joven comentó en un vivo por redes sociales que "hay más famosos" involucrados en cuestiones vinculadas con estos aberrantes hechos.

"No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era niño. Todos sabemos quién es el otro conductor... creo que viaja por el mundo me parece", indicó el denunciante de Jey Mammon. "Nadie se anima a decir, así pasó conmigo y saben qué hace eso, retrasa las cosas", agregó.

En esa misma transmisión por Instagram, Benvenuto explicó el calvario que vivió junto a Jey Mammon, quien ya fue desvinculado temporalmente de Telefe.

Allí el joven relató que fue obligado a tener relaciones no consentidas en varios momentos cuando tenía 13 años con el conductor de tevé de 32 años. Por otra parte, manifestó no entender cómo Fernando Burlando defendió a un pederasta, de acuerdo con lo que el abogado opinó en estas últimas horas.

Al mismo tiempo, a través de las redes sociales, se conocieron comentarios de Benvenuto de hace un tiempo en el que mencionaba a otro conductor. Un usuario de Twitter posteó los presuntos comentarios del denunciante de Jey Mammon y comenzó el debate sobre esta nueva información.

"A los 17 años sabiendo que yo era menor de edad, también, quería encontrarse conmigo para gar.... No hace falta ser famoso para encontrarte con estos soretes. La debilidad de un niño adolescente no tiene que tener duda alguna. Estas cosas no pueden pasar más”, habría escrito el joven.

Tras el escándalo que suscitó la denuncia de Lucas Bevenuto a Jey Mammon por distintas situaciones de abuso sexual siendo menor de edad, en el ciclo Instrusos por América Tv, mostraron un mensaje que el propio conductor habría escrito en el año 2011 en su cuenta de Twitter, que lo compromete aún más en la causa por la que está siendo investigado, en el que afirmaba que había soñado que "Lucas mi ex" llegaba a su casa y tenía relaciones sexuales.

Luego de que saliera a la luz una organización que se dedicaba a la corrupción de menores, de la que Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, sería un presunto cliente, se conoció que el conductor de La Peña del Morfi recibió una denuncia por abuso sexual como parte de la misma red, pero fue sobreseído en 2021 por la prescripción del delito ya que “los hechos se desarrollaron 16 años atrás”.

"La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammon está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho. El hecho efectivamente ocurrió pero se aplicó la prescripción, por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido. Pero está", reveló Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

Según continuó el conductor, "la causa número tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021". "La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32", añadió.

Por la Ley Piazza, nombre con el que se conoce a la reforma al artículo 63 del Código Penal impulsada por Roberto Piazza, "se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad".