Marcos Ginocchio generó indignación entre sus fanáticas por la reacción que tuvo al ver a su exnovia

Marcos Ginocchio se consagró campeón de Gran Hermano y reafirmó que es el participante más querido del reality. Sin embargo, indignó a sus fanáticas al reencontrarse con Juli, su exnovia, que estaba en la tribuna junto a la familia del salteño.

El gesto que tuvo el estudiante de abogacía desató la polémica en las redes sociales porque, según él dijo durante los cinco meses que estuvo encerrado, estaba separado de la joven. Pero, a raíz del abrazo que se dieron, sus seguidoras instalaron la teoría de que nunca se distanciaron.

El gesto de Marcos Ginocchio que indignó a sus fanáticas

La vida privada del campeón fue siempre una gran incógnita. Si bien se especulaba con que él estaba en pareja, la teoría tomó más fuerza al verlos juntos y emocionados. Por eso, varias de sus seguidoras lo trataron de “mentiroso” en las redes sociales ya que nunca había blanqueado este vínculo.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, escribió la periodista Marisa Brel junto a una selfie que se sacó con la joven. Y agregó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”. Juli Ilescas, la novia de Marcos Ginocchio, estuvo ayer presente en el programa y se reencontró con el salteño. (Foto: Instagram / marisabrel).

Sin embargo, el último fin de semana, horas antes de la gran final, Marcos volvió a remarcar que “no estaba en pareja”. Y afirmó ante Julieta y Nacho: “Antes de entrar a Gran Hermano, ella me dejó por mensaje”.

Por su parte, Juli se mostró junto a la familia de Marcos Ginocchio, su novio, y eso fue lo que terminó por confirmar la profunda relación que hay entre ellos. Además, cuando el ganador llegó al estudio del programa, corrió hacia los brazos de la joven y se unieron en un intenso abrazo que quedó registrado ante las cámaras.