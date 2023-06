Marcos Ginocchio pasó la tarde con los pacientes de una fundación de Salta

Marcos Ginocchio protagonizó este miércoles un hermoso encuentro en Salta, su provincia natal. El flamante ganador de Gran Hermano (Telefe) visitó la fundación Hope, que desde sus redes se describe como una organización sin fines de lucro que se encarga de “Mejorar de manera integral la calidad de vida de niños y jóvenes con cáncer”.

Desde el perfil de Instagram de este espacio de ayuda a los pacientes oncológicos, se agradeció el gesto del salteño de compartir con ellos una tarde muy especial: “Una vez más recibimos la visita de nuestro querido amigo Marcos Ginocchio. ¡Muchas gracias por tu compromiso, las donaciones recibidas y estar presente en todo momento! Los chicos y papis felices con tu visita”.

De hecho, no sería la primera vez que el Primo se involucra con acciones solidarias pertinentes a este centro. Al principio del mes de mayo, Marcos sorprendió con una repentina aparición que sorprendió tanto a los pequeños residentes como a sus familiares. Allí, el modelo contó su experiencia como participante en el reality y no tuvo problemas en responder a las preguntas que formularon los chicos. Marcos Ginocchio mostró su lado más solidario en su visita a la Fundación H.O.Pe (Foto: Instagram / fundacion_hope)

En tanto, los internautas reaccionaron de forma muy positiva a esta iniciativa por parte del exparticipante más querido de Gran Hermano. “Él no hace público nada. Nos enteramos siempre por los lugares a los que visita. Se nota que el no quiere lucrar”, opinó un seguidor, seguido de otro que comentó: “Que gran corazón tiene el primo, hicimos famosas a la persona correcta”, entre una gran cantidad de manifestaciones de cariño y admiración hacia el ex “hermanito”.

Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, consiguió el trabajo de sus sueños y lo mostró con alegría

Valentina Ginocchio se hizo muy popular entre los seguidores de Gran Hermano. Es la hermana del último campeón y eso la ayudó a posicionarse en la Argentina luego de haber vivido varios años en el exterior junto a su novio francés. Tras su breve paso por el reality en febrero, la joven abandonó su Salta natal y se instaló en Buenos Aires, donde recibió la gran propuesta de su vida.

Este jueves, la familiar de Marcos Ginocchio firmó su contrato con la agencia Multitalent, la misma que semanas atrás sumó a su staff al modelo, que todavía estaría esperando que le depositen los casi 20 millones que ganó en el programa de Telefe. “Bienvenida a nuestra casa. Un nuevo talento se incorpora. Pronto vas a poder ver más de ella ¡No te lo pierdas!”, anticiparon desde la cuenta oficial de la empresa dirigida por Paul y Willy García Navarro. Valentina Ginocchio firmó contrato con Multitalent. "Muchas gracias", expresó con emoción. (Foto: instagram/willygarcianavarro)

Tras varios años recorriendo el mundo y subiendo recomendaciones, Valentina apostó a un vínculo más cercano con los fanáticos de Marcos, a quienes les deja tutoriales sobre peinados, maquillajes y la vida cotidiana. También consiguió varios canjes, y algunas marcas ya la contrataron para que promocione sus productos.