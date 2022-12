Marcos de Gran Hermano se largó a llorar y sus seguidores intentan saber el porqué

La época navideña llegó a Gran Hermano (Telefe) y Marcos, uno de los jugadores en placa para esta semana, no pudo evitar sentirse removido por el espíritu con la puesta del árbol, así que se alejó del resto de sus compañeros para quebrarse en llanto. La escena captada desde el patio de la casa más famosa de la televisión, alertó a sus familiares y decidieron enviarle apoyo a través de su cuenta en Instagram.

En una de las historias publicadas, se puede ver una foto del participante de cuando era pequeño rodeado de decoración alusiva a estas fechas y un mensaje escrito que reza: “Nosotros también te extrañamos. Estamos todos con vos mi amor. Tu mamá, papá y hermanos”. La familia de Marcos le envió su apoyo mediante una foto en las historias de Instagram. (Foto: Instagram / marcosginoccio)

Para “el primo” estos no han sido días fáciles, dado que con su nominación a placa este miércoles, es la segunda vez que queda en riesgo de ser eliminado del reality. Es posible que la presión por salir en el juego y la cercanía de las fiestas lo haya afectado al punto de largarse a llorar.

Sin embargo, el salteño se mantiene como uno de los favoritos de la casa a nivel de audiencias y este dato no menor resulta desconocido para él al no tener contacto con el exterior. De hecho, la frase “¿Qué le hicieron?” en respuesta a los videos posteados donde se lo ve triste y afectado por la nostalgia, se posicionó entre las tendencias de Twitter, con manifestaciones de apoyo y frases motivadoras por parte de varios internautas. Marcos no pudo evitar quebrarse al recordar los días navideños. (Foto: Captura Telefe)

Marcos llora, las redes reaccionan y buscan culpables

Un usuario intentó explicar lo que podría sentir Marcos y el porqué de su abatimiento. “Entiendo que es un juego pero me parece que él lo ve más como una experiencia de convivencia y no entenderá por qué si no es mala leche terminó en placa. De afuera sabemos qué pasó pero él no y lo desestabiliza”, escribió el tuitero. “Te abrazo fuerte primo. Sos lo más, representás todos los grandes valores de la provincia, fe, templanza y humildad”, fue el mensaje que dejó otra usuaria. Marcos se largó a llorar en la casa de "Gran Hermano" (Foto: Captura Telefe)

Pero no es la primera vez que el joven de 22 años se quiebra. En su primera nominación a placa ocurrió algo similar y en aquella ocasión fue su compañero Alfa quien lo alentó y le brindó algunos consejos tomando en cuenta su experiencia en el tema, ya que el veterano es de todos los participantes quien figura casi siempre entre los nombres de los nominados a eliminación.