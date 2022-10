Martina fue retada por hacer trampa dentro de la casa de GH: "No golpees tu micrófono"

En las primeras jornadas de Gran Hermano 2022 (Telefe), los participantes ya recibieron unos cuantos retos por no cumplir con ciertas reglas, los protocolos y algunas de las condiciones que firmaron antes de entrar a la casa, la cual ya tiene a sus primeros nominados, todos hombres.

En las últimas horas, Martina Stewart Usher, una de las que primero demostró un fuerte liderazgo y que ya generó ruido tanto dentro como fuera del reality show, fue retada una vez más por la voz del dueño de la casa, quien todo lo ve.

“Atención, por favor”, dijo el Gran Hermano con firmeza y un tono muy serio, actitud que tomó por sorpresa a los participantes, quienes en ese momento estaban relajados en distintos espacios de la casa y el jardín. “Chicos, ayer hablamos de las sanciones si no se cumplían las reglas que tiene mi casa”, prosiguió el GH.

“Necesito que los micrófonos sean cuidados, que no se golpeen, que no se tapen”, explicitó y apuntó contra Martina, quien había sido la primera participante en ganar la inmunidad -y que después utilizó para salvar a Alfa y sacarlo de la placa de nominados- “Te lo digo por segunda vez, Martina. Necesito que no golpees con el cuadro tu micrófono”.

“El cuadro se permitió que entre para que quedara en el cuarto, como la mayoría de las fotos. Entonces, te pido que por favor dejemos el cuadro en el cuarto. Muchísimas gracias”, cerró Gran Hermano, mientras la profesora de Educación Física, quien había sido denunciada por maltratos a sus alumnos, accedió de mala gana a cumplir con el pedido.

“Me da risa”, se la oyó decir a la joven mientras se levantaba de la reposera para devolver a la habitación el cuadro con el que intentaba tapar su micrófono para que no se captara lo que estaba hablando con Tomás Holder, en lo que muchos supusieron que se trataba de una estrategia para perjudicar a otro jugador.

Martina Stewart Usher es una joven de 25 años oriunda de Tigre que es profesora de Educación Física, y trabaja en una escuela y dando clases personalizadas. Lo cierto es que todavía no había entrado a la casa cuando pronunció una repudiable frase que generó una ola de críticas en las redes sociales.

La repudiable frase de Martina Stewart Usher

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó en el clip donde se presentó. Esto generó un repudio masivo en Twitter: “Martina pasó un casting de 20mil personas, se expuso a la televisión nacional en vivo y decidió que lo primero que iba a decir en cámara era ´Me dan asco los bisexuales´”, “Martina logro que todos dejemos de odiar a Coty en 0.999 segundos, Ahora tenes el puesto 1″, “¿A que hora se puede empezar a votar para que se vaya Martina?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

En tanto, también contó que le encanta el fútbol y que suele ir seguido a la cancha: “Mi cuadro depende de con quién esté”. Y reconoció: “Salí con chicos que juegan al fútbol, no voy a dar nombres”. Además, reveló que su ídola es Wanda Nara porque “hizo todo bien”. Por otra parte, explicó que vive con su familia y su perro: “Es mi media naranja, ¿puede entrar a la casa”.

“Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa”, expresó sobre su personalidad. Y cerró: “No tengo mucha paciencia, ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal”.