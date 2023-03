Maru Botana recordó a su hijo Facundo, que hubiera cumplido 15 años: "Te extraño muchísimo"

Maru Botana recordó a su hijo Facundo en el día en que hubiera cumplido 15 años. La cocinera compartió un sentido mensaje donde dio cuenta de lo que tuvo que atravesar tras la muerte súbita del bebe de seis meses en septiembre de 2008.

"Felices 15 años al cielo. Feliz cumple amorcito, hoy es tu día, nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana. Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mí siempre", escribió junto a una foto del pequeño. Maru Botana le dedicó un hermoso posteo a su hijo Facundo en el día en que cumpliría 15 años. (Foto: Captura Instagram /marubotanaok)

Además, agregó una captura del blog que hizo un usuario para darle fuerzas en el difícil momento que atravesó hace 14 años. "Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conocí aún, y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudó a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme", señaló en referencia al gesto que significó un gran sostén.

Acto seguido, expuso: "Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos especialmente me mandas una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste, sino ir por la alegría".

"Esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente, de los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste, el amor de todos en distintas situaciones me ayudo mucho", aseguró conmovida. Maru Botana le dedicó un hermoso posteo a su hijo Facundo en el día en que cumpliría 15 años. (Foto: Captura Instagram /marubotanaok)

A modo de cierre, añadió: "Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más".

"Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejo un huellón. Sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mi corazón", concluyó.

El recuerdo de Facundo, el hijo de Maru Botana que sufrió una muerte súbita hace 14 años

Facundo murió el 21 de septiembre de 2008 de muerte súbita. En ese momento estaba al cuidado de su abuela Susana, la mamá de Maru, dado que la conductora, su marido Bernardo Solá y el resto de sus hijos (Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago) se encontraban de vacaciones. Maru Botana con su hijo Facundo y su mamá (Captura elnueve)

Pese al enorme dolor, la cocinera siguió apostando a la familia y se convirtió en mamá de Juan Ignacio en 2010 e Inés en 2012. Sin embargo, cada cumpleaños y aniversario de la muerte recuerda a Facundo con mucho amor