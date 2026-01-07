Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán y la reacción de la periodista se volvió viral

Mientras define su futuro en Boca, el lateral derecho Lucas Blondel protagonizó un romántico momento al pedirle casamiento a su novia y periodista deportiva, Morena Beltrán, con un video que se volvió viral en redes sociales.

El futbolista de 29 años, sin lugar en el conjunto comandado por Claudio Úbeda, disfrutaba de un momento junto a su pareja en un yate rodeado de familia y amigos cuando decidió sorprender a la comentarista.

Morena Beltrán, sin poder creer lo que estaba sucediendo, aceptó asombrada y ambos fueron el centro de atención de un tierno momento. De esta manera, ratificaron su amor a comienzos del 2026 y comenzarán con los preparativos para definir fecha y otros aspectos del evento.

No obstante, Blondel deberá incorporarse a la pretemporada con Boca mientras su futuro es incierto. Si bien tuvo sondeos de Argentinos Juniors y Racing, no hubo nada concreto y lo cierto es que no cuenta con lugar dentro del plantel xeneize.

Ante esto y en año de Mundial, puede llegar a representar a Suiza en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, el marcador de punta derecho deberá analizar correctamente los pasos a seguir si desea decir presente en la siguiente Copa del Mundo.

La historia de amor de Beltrán y Blondel comenzó en la segunda mitad de 2023. Al principio todo se mantuvo en el más absoluto de los silencios hasta que algunos posteos y evasivas respuestas a preguntas terminaron por delatarlos. Finalmente, el 29 de enero de 2024, ella compartió el mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio y confirmó lo que ya era un secreto a voces. "Feliz cumple mi amor, te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo", escribió el futbolista junto a una foto de ambos. Ella le respondió: "¿Cómo te explico lo que te amo?", y a partir de ese momento, no dejaron de expresar sus sentimientos. Ahora, dos años después, se preparan para prometerse amor eterno.