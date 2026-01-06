Christian Petersen habló tras recibir el alta médica: ¿qué dijo?

Christian Petersen reapareció públicamente luego de atravesar uno de los episodios más delicados de su vida. Tras permanecer varios días internado a raíz de una descompensación sufrida durante una excursión en el volcán Lanín, el reconocido chef confirmó que recibió el alta médica y pudo regresar a su casa. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, brindó detalles sobre su estado de salud, aunque aclaró que aún no cuenta con un diagnóstico definitivo sobre lo que desencadenó el cuadro.

"Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa", señaló Petersen, quien explicó que los médicos continúan evaluando su situación. "Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó", agregó con cautela, dejando en claro que todavía restan estudios clave para determinar las causas exactas de la descompensación.

En el mensaje escrito que le envió al periodista, el cocinero precisó que deberá aguardar algunos días más para contar con mayor información médica. "Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré", adelantó, manteniendo un tono sereno y agradecido.

Petersen también se refirió a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre lo ocurrido durante el ascenso y el descenso del volcán Lanín. En ese sentido, confirmó algunos de los datos que trascendieron y destacó el profesionalismo de quienes lo asistieron. "Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles", afirmó.

En un pasaje especialmente emotivo, el chef expresó su agradecimiento al personal de salud y a las comunidades que lo ayudaron en los momentos críticos. "Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida", remarcó.

Respecto a los síntomas que presentó tras el descenso, Petersen explicó que se sintió acelerado y que eso lo llevó a consultar de inmediato. "Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo", señaló, dando cuenta de la confusión propia de una situación límite.

El chef también desmintió versiones que sugerían una falta de preparación física. "Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era súper profesional", aclaró. Incluso reveló que el propio guía consideraba que estaba en condiciones de alcanzar la cumbre. "De hecho, él quería que haga cumbre", agregó.

En el cierre de su mensaje, Petersen se mostró predispuesto a ampliar la información una vez que tenga mayores certezas médicas. "Si te parece, la semana que viene cuando vaya al médico te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo", concluyó.

En paralelo a las declaraciones del chef, su familia había difundido días atrás un comunicado oficial a través de la cuenta de Instagram de Christian Petersen, en el que brindaron detalles sobre el episodio y destacaron el rol fundamental de una persona clave durante el ascenso. Según explicaron, el cuadro que sufrió el cocinero "parecía sencillo" en un primer momento, aunque en realidad revestía mayor gravedad.

"El certero diagnóstico del guía contratado fue determinante", indicaron. Gracias a su intervención, Petersen fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico producto del esfuerzo realizado durante el ascenso, lo que derivó en un cuadro preventivo cardiológico que concentró la atención médica inicial.

Con el correr de las horas, la situación se complejizó y fue necesario trasladarlo al Hospital de San Martín de los Andes. Allí, el chef sufrió una fuerte descompensación multiorgánica que, según precisaron sus familiares, "fue evolucionando día a día de manera favorable", permitiendo finalmente su recuperación y posterior derivación al Hospital Alemán.