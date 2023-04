Maxi Trusso invitó a Alfa de Gran Hermano para participar en su nuevo videoclip

Luego de irse de la casa de Gran Hermano, Walter Alfa comenzó su camino en los medios de comunicación y fue la estrella de Telefe, luego fue confirmado por Marcelo Tinelli para el Bailando 2023 y ahora será la estrella de un videoclip de Maxi Trusso, el cantante que destrozó a Lali Espósito.

El exparticipante compartió en redes sociales un video en el que prepara el back del video y también se lo pudo ver posando con una Harley, una reconocida marca de moto y escribió que se estaba preparando para el estreno. Redes sociales

"Sé que los tengo abandonados, pero no paro un minuto. Acá estoy con mi amigo Maxi Trusso trabajando en algo grande", expresó Alfa en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Esto se da en el marco de las polémicas declaraciones de Maxi Trusso en las que atacó a Lali Espósito en Radio One: “La escucho y digo ¿cómo esos giros son tan feos? Más feos no había”. En redes sociales no cayó bien y recibió cientos de quejas. Redes sociales

Rusherking destruyó a Maxi Trusso luego de las críticas a Lali Espósito: "Es un caradura"

El cantante Rusherking se encargó de responderle a Maxi Trusso luego de las duras críticas que tuvo para Lali Espósito. Incluso, lo acusó de tener la necesidad de hablar de ella para conseguir relevancia, ya que su éxito quedó en el pasado.

"Criticó a Lali que llenó un Vélez, y él está en su casa y es como rara la secuencia", remarcó. Así, hizo referencia al presente del artista Maxi Trusso, quien tuvo grandes éxitos musicales en el pasado y en la actualidad no ha conseguido afianzarse.