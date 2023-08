Mirtha Legrand se acerca a su vuelta a la TV: Avanza la negociación con un importante directivo

Mirtha Legrand está muy cerca de volver a la televisión. En diálogo con TN, adelantó que ella y su nieto, Nacho Viale, negocian con eltrece. “Recién hablé con Adrián Suar”, reveló sobre una charla que mantuvo con el gerente de programación del canal.

“En eso estoy”, dijo “Chiquita” cuando en TN Central le consultaron sobre la chance de regresar a eltrece. “La noche de Mirtha Legrand” y “Almorzando con Juana Viale” tuvieron sus últimas emisiones en 2022. Desde entonces, Nacho Viale que es el productor general de los envíos negocia con la emisora.

Mirtha Legrand, sobre el día en que se conocieron Milei y Fátima Florez: “Él estuvo brillante y ella preciosa”

Mirtha Legrand habló del romance de Javier Milei y Fátima Florez. Al aire de TN Central (TN), la conductora se mostró feliz de haber sido la celestina. Es que la humorista y el candidato presidencial de La Libertad Avanza se conocieron en su programa. “Él estuvo brillante y ella preciosa”, recordó.

La conductora de los históricos almuerzos, admitió que es “increíble” la noticia y que no intuyó absolutamente nada. “Creeme que no me di cuenta en ningún momento. Ahora vi el momento en el que se conocieron en la mesa, pero todo cordial, no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no lo podía creerlo, una bomba”, sostuvo. El romance entre Javier Milei y Fátima Florez empezó en el programa de Mirtha Legrand. (Foto: @mirthalegrand)

Consultada acerca de cómo se enteró del “bombazo político-mediático”, Mirtha reveló que fue por la televisión. Y remarcó: “Esto fue en diciembre. Ese día Fátima estaba muy bonita, preciosa y él estuvo brillante”. Además, señaló que le ve futuro a la pareja del momento.