Mirtha Legrand confirmó cuándo será su regreso a la televisión

Mirtha Legrand se alejó de la pantalla chica cuando arrancó la cuarentena obligatoria en marzo. Desde hace varios meses cumple con el aislamiento en su departamento y no sale a ningún lado, ya que por su edad pertenece al denominado grupo de riesgo. Su nieta Juanita Viale la está reemplazando al frente de los ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha.

En diálogo con Teleshow, Chiquita aseguró que tanto ella como los directivos de El Trece están conformes con el desempeño de la actriz: “Están felices con ella y yo también. Charlamos de todo con ella, de los invitados, de la ropa. Estoy encantada con su trabajo al frente del programa, pero lo concreto es que yo quiero volver, eso sí, sin poner en riesgo mi salud, eso es lo más importante de todo”.

Luego, dio detalles de la charla que tuvo con Adrián Suar, gerente de Programación del canal, con quien ya había dialogado en julio pasado: “Con Suar quedamos en volver a mis programas en el mes de octubre”. Mientras tanto, la conductora sigue quedándose en su casa, aunque está muy cansada del encierro. “Se hizo muy largo, pero yo cumplo con todo. No me animo ni a dar una vuelta en auto por ahora”, señaló.



Durante la charla, la diva también confirmó que recientemente se había cortado el pelo, una versión que Susana Giménez dio a conocer en una transmisión en vivo que había realizado con el cantante José Luis Rodríguez: “Yo no salgo desde hace 180 días. Desde que volví de Mar del Plata, a los pocos días decidí quedarme en casa y no salí ni al balcón todo este tiempo. Pero como lo contó Susana, decidí cortarme el pelo y me siento mejor y más prolija”.

“El otro día mi peinadora me cortó el pelo después de cinco meses. Como ustedes saben yo soy muy cuidadosa y tomé todos los recaudos para el corte y ponerlo en condiciones. Pero jamás me pondría en riesgo, soy persona de riesgo y muy responsable. Tardó cinco minutos, vino y se fue muy rápido, con todos los protocolos de seguridad” relató Mirtha.

Susana reveló este episodio cuando el artista venezolano le dijo que quería entrevistar a Legrand. “El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia. Me pongo los anteojos y ya salí. Pero ella, si no tiene peinador o maquillador”, le contestó la conductora al músico. Luego, agregó: “El otro día estábamos hablando y me dijo: 'Te dejo porque llega mi peinadora'. ¡Me encantó! Y le dije: 'Te amo'. Ella es divina”.

Debido a la cuarentena, la peluquería, el corte de pelo y los arreglos capilares ocuparon un lugar destacado entre los reclamos de la mayoría de las personas. Desde marzo hasta hace unos pocos días, los salones de belleza y las peluquerías estuvieron cerrados. Pero esa situación se solucionó la semana pasada y los profesionales de las tijeras pudieron volver a trabajar y la gente sintió un alivio porque podían empezar a arreglar las abandonadas cabelleras.

Cabe recordar que la semana pasada, el estilista Miguel Romano contó que había atendido a Giménez antes de su viaje a Uruguay en mayo pasado: “Susana pasó por la peluquería antes de irse a Punta del Este, se sacó las extensiones para descansar el pelo y le hice color; el famoso 'blanco oro' que creé para ella hace 50 años”. (Fuente Teleshow)