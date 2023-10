Mirtha Legrand sobre su regreso a la televisión: "Esto es una inyección de vida"

Este sábado, Mirtha Legrand regresó a la televisión después de varios meses de inactividad. Al ingresar al estudio para hacer su primer programa del año, “La Chiqui” no pudo contener la emoción y pronunció un emotivo discurso.

“Soy una leyenda, y la leyenda continúa”, dijo después de un conmovedor video de presentación en el que se hizo un repaso por toda su carrera. Sobre su regreso, dijo: “Esto es una inyección de vida. Lo que me hace bien es trabajar”.

Después de todos los agradecimientos a los familiares, amigos y marcas que le enviaron flores y obsequios, destacó que consiguió tener la exclusiva con Javier Milei y Fátima Florez. Mirtha Legrand se emocionó en su vuelta a la tele (Foto: Instagram/lamezazarg)

Acto seguido, se sinceró y reconoció que estaba algo nerviosa para hacer la apertura de La noche de Mirtha Legrand, pero que lo pudo sobrellevar con tranquilidad.

“No me gusta como me queda este vestido en cámara, pero está de moda”, dijo sobre el diseño de Claudio Cosano que luce esta noche. “¡Estás preciosa abuela!”, le gritó su nieta, Juanita Viale. “Gracias, mi amorosa”, le contestó la conductora.

Se filtró el menú que cenarán los invitados en el primer programa de Mirtha Legrand

Este sábado, a las 21:30 horas, regresó a la pantalla de El Trece La Noche de Mirtha Legrand, lo que significa la vuelta de la diva a la televisión. El programa se grabó el viernes en un estudio de Martínez y se filtró el menú de lo que cenarán La Chiqui, Javier Milei y Fátima Florez.

La periodista Mariana Mactas, al aire de Telenoche (eltrece), contó que habló con Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo, y le adelantó los platos que degustaron la noche de ayer.

“Van a arrancar con una burratina, toda una cosa muy fresquita”, comenzó explicando la columnista de espectáculos en diálogo con Dominique Metzger y Nelson Castro. Fátima Florez, Javier Milei y Mirtha Legrand. (Foto: Movilpress)

Consultada por el plato principal, reveló: “Después van a seguir con un risotto de azafrán con un medallón de bondiola”.

Por último, señaló cuál va a ser el postre: “Van a terminar con unos merengues crocantes con una salsa cítrica. Todo muy rico”.

La previa del primer programa de La Noche de Mirtha Legrand

La periodista dio detalles de la previa a la grabación del primer programa: “La primera en llegar fue Fátima Florez. Llegó temprano, se preparó acá. Vino acompañada de su maquilladora, su peinador, su padre confesor, dos vestidos: uno negro y uno blanco. A decidir”.

Sobre la llegada de la diva al lugar, la periodista comentó: “Mirtha llegó una hora antes de la hora prevista de la grabación, a eso de las 19:30. La recibieron con un aplauso tremendo toda la gente que estaba acá”.