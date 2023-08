Mirtha Legrand y su trabajo ad honorem desconocido: "Me da placer"

Mirtha Legrand recibió este viernes por la noche un premio a la trayectoria en Rosario, ciudad de la que es visitante ilustre.

La diva se refirió a su carrera y sus deseos a futuro: “Soy una mujer famosa en mi país y ahora me voy a dedicar a hacer el bien, pero no dando cosas materiales, sino ayudando a la gente”. “Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”, aseguró.

Mirtha es presidenta honoraria del Hospital Fernández, por lo que suele recibir pedidos de personas que tienen problemas para ser atendidas. Y comentó: “Me ocupo de eso y me da placer”.

En su discurso, la diva de los almuerzos recordó sus inicios a los 14 años, cuando participó en la película Los martes orquídeas. “Nunca he dejado de trabajar. Cuando digo que al público le debo mi vida, es verdad. No sé cuántos años más voy a vivir, pero les debo toda mi vida, porque siempre quise ser actriz”, contó.

Además, sostuvo que desde muy pequeña quería ser famosa: “Cuando era chica tenía una niñera que se llamaba Bruna y le decía 'haceme el moño bien grande', porque quería que me miraran, quería distinguirme en algo. Mi hermana gemela era distinta”.