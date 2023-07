Morena Rial está al borde del desalojo y pidió ayuda, desesperada porque va a quedar en la calle

Morena Rial debe 6200 dólares de alquiler (unos $1.662.360,74 ). La influencer está desesperada porque podría ser desalojada y teme quedar en la calle junto a su hijo Francesco.

Este miércoles, Luis Ventura se despachó con un enigmático y contundente tuit en redes sociales. Aunque no nombró a Jorge Rial, sus seguidores entendieron que era un llamado de atención para el conductor:

El tuit no pasó inadvertido, en su gran mayoría, los seguidores opinaron que Morena debería valerse por sus propios medios y que si él desea ayudarla podría darle trabajo:

“Pero Luis esa chica no trabaja no hace nada, tiene que aprender a solventarse y mantener a su hijo. No puede depender del padre. Ya es adulta. Dale un trabajo si la querés ayudar”, “¡Que labure! Ya está grande, no tiene obligación de mantenerla” y “Está en edad de aprender a ganarse el pan y mantener al hijo que tanto deseó tener. Es hora de que madure”, señalaron.