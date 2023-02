Nació el primer hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez fueron padres de Salvador, su primer hijo. La noticia fue confirmada este viernes por Alejandro Pucheta, el abuelo del recién nacido. “Acá convertido en abuelo, acaba de nacer mi nieto Salvador”, escribió el empresario en sus redes sociales. Minutos después, compartió con sus seguidores el registro de los piecitos del ansiado bebé.

En el posteo, Alejandro contó que el nene nació a las 17:05 y que pesó 3,5 kilos. Por su parte, Nazarena Vélez se mostró muy emocionada por la maternidad de su hija mayor y compartió varias postales desde la clínica en su cuenta oficial de Instagram. Además, la actriz aseguró que últimamente piensa mucho en la infancia de sus hijos: “La llegada de Salvi me tiene muy sensible...#dulceyansiosaespera”. Alejandro Pucheta confirmó el nacimiento de Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez (Foto: Instagram / alepucheta)

De sorpresa y a pura emoción, así fue el baby shower de Barbie Vélez

A principios del mes, Barbie Vélez fue sorprendida por sus amigas, quienes le organizaron un baby shower en su casa. La actriz compartió fotos y videos del tierno momento en las redes sociales. “Una que llora poquito. Las amo”, escribió Barbie en su historia de Instagram. En el clip se la vio muy emocionada y esto generó repercusión en sus fanáticos y seguidores.

A mediados de agosto de 2022, Barbie anunció que estaba en la dulce espera de un varón junto con su esposo Lucas Rodríguez. En ese momento, contó al aire de LAM (América) que ya habían pensado algunos nombres para el bebé: “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después está Bautista, que a mí me gusta, pero a Luqui no tanto. También está Baltazar que está en medio de los dos”. Barbie mostró su pancita a días de parir (Foto: Instagram / barbiepucheta)

Después de tomar en cuenta algunos nombres, lo cierto es que el nieto de Nazarena se llamará Salvador Rodríguez. Feliz con la llegada del nuevo integrante, la abuela estuvo de compras y mostró en las redes el coche con el que va a pasearlo.