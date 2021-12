No me preocupa lo que él haga: L-Gante habló del acercamiento que tuvo su papá

Elián “L-Gante” Valenzuela es sin dudas la revelación de este 2021: el nuevo ícono popular irrumpió en las pantallas argentinas y conquistó a todos con su carisma y humildad. Hasta Betty Olave lo comparó con su hijo Rodrigo. Y no podía faltar en la selección de los personajes del año de la Revista Gente.

El cantante sorprendió al revelar algunos detalles de la intimidad de su familia. Además, confirmó que su papá volvió a aparecer en su vida.

Elián lleva orgulloso el apellido de su mamá, Valenzuela. Su padre se fue cuando él era muy chico y nunca llegaron a formar un vínculo profundo. “Mi mamá dice que de este lado siempre estuvieron las puertas abiertas y que no hay drama. Que haga lo que yo quiera, que si lo quiero conocer que vaya y que sino que no vaya. Como tiene que ser”, aseguró.

“Me imagino que quizá ella tendrá algo, algún rencor o no pero yo nunca lo noté si era así. Por mi me dijo: 'de 10? y 'si queres lo vamos a buscar'. O quizá alguna vez me veía mal por algo y me preguntaba si por casualidad llegaba a ser por eso y yo no. ¡Tomatela!”, respondió convencido.

Lo cierto es que él, al igual que su mamá, nunca cerró la puerta al vínculo con su papá. Hace poco L-Gante retomó el diálogo con sus dos hermanas más grandes, hijas también de su papá. “Él apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, porque yo empecé a juntarme con ellas”, comentó sobre su actual relación con su progenitor.

“No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, afirmó distante aunque sin rencor.