Otra famosa se suma para hablar sobre salud mental: esta vez le toca a Dani, "La Chepi"

“Hola a todos, muchas gracias por los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales, por eso desaparecí por unos días. Nos vemos pronto. Gracias”, escribió Daniela “La Chepi” Viaggiamari a fines de mayo de este año en Instagram, después que sus seguidores se preocuparan por ella al por su falta actividad en las redes sociales.

Sobre “La Chepi”, ahora considerada influencer, conquistó con su talento y espontaneidad a sus más de 4 millones de seguidores de Instagram, y todos los días deleitaba con sus relatos acerca de diversos aspectos de la vida, siempre con mucha alegría. Es por eso que, cuando dejó de realizar publicaciones, muchos se preguntaron qué le había pasado, y fue por esta incógnita que Dani compartió que sufrió episodios de ansiedad y depresión, y por eso hizo una pausa en las redes sociales.

Ahora reapareció en los medios y ante la audiencia del programa de LAM Remarcó la importancia de hablar sobre la salud mental:

“No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra 'psiquiatra', 'psicólogo', 'terapia', 'medicación'. Me parece que cuando es necesario, es necesario”.