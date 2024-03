Paloma Méndez confesó cómo fue el encuentro hot con Joel en GH y explicó por qué no pudieron concretar

Paloma Méndez y Joel Ojeda tuvieron un encuentro hot en la casa de Gran Hermano (Telefe), pero no pudieron concretar. En confianza con Denisse González, la participante dio detalles de lo ocurrido y explicó el motivo que les impidió hacer el amor.

Todo ocurrió cuando Denisse quiso saber detalles del encuentro. “No, no me lo garch... Hubo toqueteo, de todo, pero él me dijo 'bol... estoy muy caliente, si te la meto acabo'”, le contó Paloma. Al ver que su amiga se reía y se cubría la cara con las manos, la participante lo justificó: “Y si no garch... hace tres meses, imaginate. Y sí, tiene razón”.

Fue entonces que Denisse quiso saber en qué habían quedado tras el encuentro. “Obvio, fingimos demencia. Yo dije que estábamos charlando de la vida”, dijo Paloma. Y remarcó: “Él está atrás de Rosi, que casi no le da ni pelota”. “Pero no, no pasa nada. Literal no pasó nada. Lo único, un toqueteo”, reafirmó la participante. Consultada acerca de quién dijo que no, dio a entender que simplemente no siguieron.

A modo de cierre, Paloma destacó que después del encuentro estuvieron “hablando de la vida”: “Él me contó de su familia, de las cosas que tuvo, de las cosas que pasó”. Joel y Paloma están cada vez más juntos en "Gran Hermano 2023". (Foto: captura de Telefe)

El clip no pasó inadvertido entre los usuarios de la red social X -ex Twitter- donde se viralizó rápidamente y recibió todo tipo de comentarios. “Shakespeare reencarnó en Joel”, “Yo prefería mil veces a Agostina a los gritos con Furia”, “Che, chicos, ¿no les parece un poco mucho?”, “Hola, soy el chico de las poesías: 'estoy muy caliente, si te la meto acabo'”, fueron algunas de las reacciones que más se repitieron. La reacción de usuarios al comentario de Joel (Foto: Capturas X)

Denisse dio detalles de su noche de sexo con Bautista en “Gran Hermano”: “De costadito”

Denisse González regresó a la casa de Gran Hermano tras el repechaje y pudo reencontrarse con Bautista, su amor dentro del reality. Después de mostrarse a los besos en varias oportunidades, la rubia le contó a Catalina Gorostidi que, finalmente, tuvo sexo con el músico uruguayo. Denisse y Bautista tuvieron sexo en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Mientras tomaban mate en el patio, la joven se sinceró con su compañera y dio detalles de la noche de pasión. “¿No escuchaste lo que dije?”, le preguntó Denisse a la médica pediatra, quien le respondió a los gritos: “¿Qué? ¡La pu... que lo parió!”. Tras correr de felicidad por el jardín, Gorostidi le dijo: “Ya me contás todo. Sos una hija de p...”.

Catalina quería saber cómo hicieron el amor dentro de la casa, pese a que los otros jugadores estaban en sus respectivas camas. “De costadito”, detalló Denisse. “¿Se cuidaron?”, le consultó Gorostidi. “Sí, sí”.

“Muy lindo día hoy, la verdad”, lanzó la rubia con una sonrisa en su cara. “¿Muy buena mañana, verdad?”, acotó Catalina. “Muy buen domingo también se viene”, cerró Denisse.