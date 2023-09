Piden la prisión preventiva de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

En las últimas horas se conoció que Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, pidió la prisión preventiva de Aníbal Lotocki tras la muerte de la modelo.

Así lo informó Ángel de Brito al aire de LAM (América), donde dio detalles de la solicitud. “Como querellante solicita implementación de medida cautelar de carácter personal para garantizar los fines del proceso y la aplicación, se ordene detención y prisión preventiva”, indicó el periodista.

En esa línea, el conductor analizó por qué el letrado tomó esta decisión: “Calculo que Burlando pide esto para no entorpecer más la causa de lo que ya está, y por otro lado por el peligro de fuga también, porque todos decían 'este se va a ir en cualquier momento'”.

“Burlando decía que van a tratar de buscar y que van a presentar incluso algunos casos como tentativa de homicidio, que él piensa que de alguna manera van a entrar a la Justicia con algo de lo que tienen para presentar”, sumó Marcela Feudale.

De Brito volvió a tomar la palabra y explicó por qué se hizo el pedido: “Lo que se pide con la presentación es asegurar la comparecencia del imputado, o evitar el entorpecimiento de la investigación. Puede ser pedida en cualquier estado del proceso”.

Pacientes que fueron atendidos por Aníbal Lotocki exigieron Justicia por la muerte de Silvina Luna

Varias figuras famosas se congregaron en la Asociación Argentina de Actores para exigir Justicia por la muerte de Silvina Luna, que fue operada por Aníbal Lotocki, el principal apuntado por la tragedia. “Vamos a pedir su detención”, aseguró Fernando Burlando, el abogado de la familia de la modelo.

Durante la conferencia, los damnificados puntualizaron las consecuencias en la salud provocadas tras haberse atendido con el profesional que practicaba cirugías estéticas. “Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto”, aseguró Raphael Dufort, uno de los pacientes que lo había denunciado en Uruguay y ahora lo hizo en la Argentina.

“Hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico, si se le puede llamar así”, comentó, por su parte, Canela Devoto, una influencer que también lo había denunciado.

La mediática Pamela Sosa también habló sobre su experiencia, tras haber sido operada por Lotocki, además de ser expareja del médico. “Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenían 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero”, remarcó.

Gabriela Trenchi, otra de las afectadas por Lotocki, dejó palabras conmovedoras. “Somos varios: a Cristian Zárate le hizo una carnicería. Hay más víctimas que no sabemos. Nos estamos muriendo de a poco”, sostuvo e hizo un pedido contundente. “Que vaya preso”, lanzó.

Sobre el final de la conferencia, Fernando Burlando recordó a Silvina Luna, pidió un minuto de silencio en su memoria y también alentó que todos los presentes al acto aplaudieran.