Piñón Fijo estrenó una nueva canción tras la polémica disputa con sus hijos

A un mes de que saliera a la luz su distanciamiento con su hija Sol y que contara que desde hacía tiempo que no veía a su nieta Luna, Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, se refugia en la música y en su público, que lo acompañó durante las últimas semanas, y acaba de sacar un nuevo tema.

“Risas Brisas”, es el nombre de la canción que presentó a través de su cuenta de Instagram: “Está dedicada al motor que nos traslada por la vida, la risa de nuestra gente. Niños y adultos de todos los puntos cardinales de nuestro país con un denominador común: la risa”.

“Muchas veces se me hizo difícil explicar lo que me despierta generar una sonrisa en el otro, creo que con esta canción y estas imágenes logro aproximarme un poquito a esa sensación tan hermosa. En este video hay imágenes de distintos shows en nuestro país, fijate... A lo mejor, ¿estás por ahí? Y sino, ya inventaré otra canción para que nos encontremos. Gracias por todo el afecto y el cariño que me hicieron llegar este último tiempo. Les dejo un abrazo apretado y sincero”, cerró.

“Me emociona tu sonrisa cuando hago mis payasadas. En la vida, agasajada la simpleza se hace brisa y mi corazón me avisa que no nos fuimos tan lejos,. Sobre la vida, en mi reflejo, un muñeco y tu niñez. Risas, brisas, quieren volar. Risas, brisas, en libertad”, reza el tema.

La disputa familiar

Las últimas semanas no fueron para nada fáciles para la familia. Todo comenzó cuando el payaso escribió en Instagram “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, junto con una foto de su nieta Luna y los hashtags #DerechosNietos y #DerechosAbuelos.

Días más tarde, Sol, la mamá de Luna e hija de Fabián, compartió un extenso texto en redes en el que dio su versión de los hechos. “Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción”, comenzó y se refirió al uso que su padre efectuó de una foto de su nena: “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos”. Piñón Fijo junto a sus hijos Jeremías y Sol.

En ese momento también contó que hacía ocho meses que no veía a su papá: “Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a sus nietos. Ante esa decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, no apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio, León estuvo internado con bronquilitis aguda y tampoco apareció”.

“Hace 34 años conocen a un personaje, yo hace 35 a la persona que está detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que nadie más de mi familia salga herido. Todas mis decisiones desde hace casi 6 años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos, nada está librado al azar cuando de la salud mental de las personas que más amo está en juego”, había asegurado.

Luego de su extenso texto, él realizó un descargo a través de un audio en el que habló como Fabián Gómez, dejando a un lado su personaje. “Fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones. Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, dijo.