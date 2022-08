Polino defendió a Piñón Fijo y apuntó contra los hijos: "Siempre vivieron de su padre"

El escándalo familiar de Piñón Fijo trascendió las fronteras de la casa del animador infantil y, con el tema puesto en la mesa, muchos empezaron a opinar en cuanto espacio haya. Marcelo Polino no dejó lugar a dudas sobre lo que piensa sobre la pelea que, parece, ahora se calmó: defendió al payaso y atacó a los hijos.

En diálogo con Radio Mitre, el periodista de espectáculos dijo que Sol y Jeremías “vivieron toda la vida” de Piñón Fijo y “ahora se hacen los ofendidos”.

Qué dijo Marcelo Polino sobre los hijos de Piñón Fijo

El conductor se enojó con quienes critican el accionar de Piñón Fijo, a partir de las declaraciones que lanzó la hija del animador infantil que denunció “maltratos y humillaciones”, aunque luego las borró. “Por un exabrupto, exponerlo de esa manera. ¡Por favor!”, comentó.

El periodista no dejó lugar a dudas sobre su pensamiento sobre los herederos del payaso, a los que cuestionó por la manera de actuar con su padre.

“Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre. Exponerlo de esa manera, por favor”, exclamó.

Polino, además, puso en duda las palabras de Sol, la hija de Piñón, que se quejó de que su padre expuso a la nieta en el posteo de Instagram con el que se inició la pelea mediática.

“A la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no? Toda la vida vivieron de él. ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!”, lanzó. Piñón Fijo junto a sus hijos.

El descargo de Piñón Fijo sobre sus hijos

Después de varios días con el tema instalado en los medios, Piñón Fijo se corrió del personaje y les habló a sus seguidores como Fabián Gómez. A través de un sentido audio les pidió perdón a sus hijos por haberles generado tanto dolor y reconoció que actuó guiado por un impulso.

Poco después, Sol y Jeremías reaccionaron en sus cuentas de Instagram y los usuarios creen que la reconciliación con su padre está cerca. La joven -que había expuesto los maltratos del animador mientras cursaba la semana 32 de embarazo-, borró el posteo en el que contó toda la interna familiar. Jeremías, por su parte, se expresó con una frase: “No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió”.

Piñón aseguró que trabajará para que ellos recuperen la tranquilidad que perdieron esta semana, cuando los trapitos sucios salieron a la luz. “Sé por lo que pasaron, y quiero comunicar mi compromiso para que sigan ese camino que están forjando con dignidad y respeto, algo que me enorgullece”, indicó.