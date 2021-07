Ricardo Montaner reveló la letra original de su hit Bésame y sorprendió a todos

Como una pausa entre tantas audiciones, para bajar la adrenalina entre tantas emociones mezcladas entre alegrías y decepciones de cada participante, el jurado de La Voz Argentina suele distenderse entre bambalinas. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito aprovechan entre para elogiar las diferentes interpretaciones o, por qué no, cruzar cruzar opiniones sobre la elección de algún talento. Y hay ocasiones en las que las charlas permiten conocer mejor a los artistas y sus obras, como sucedió en la gala de este miércoles en el reality de Telefe.

Todo ocurrió sorpresivamente. Recién había terminado su audición a ciegas Patricio Mai, un joven de 30 años oriundo de Lincoln, que fue elegido por La Sole luego de una interpretación de Sunday Morning, de Maroon 5. La vuelta al estudio, encontró al jurado de espaldas al escenario, dispuesto a escuchar al siguiente participante, cuando Montaner empezó a cantar una de sus canciones más reconocidas. “Y bésame la piel con el caudal de tu estrechez”, entonó el artista argentino-venezolano, mientras sus compañeros del jurado lo acompañaban con los coros.

La referencia, claro, es para el hit “Bésame” y su hijo Ricky fue el que reveló que el tema tenía otro nombre antes de que fuera publicado. “No decía 'bésame' en ningún lado”, agregó el joven, lo que obligó a su padre a contar la historia detrás de la canción. “Se llamaba 'Mójame'”, explicó Montaner y se puso a interpretar la versión original, que consistía en cambiar un verbo que podía traer problemas: “Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones...”, continuó el autor de “Déjame llorar”, recibiendo la aprobación inmediata de sus colegas.

¿Por qué la letra original no llegó a publicarse? El problema llegó en el estudio, cuando se disponía a registrar el tema con el reconocido productor Bebu Silvetti. “El no había oído la letra completa, y en esa época era medio fuerte, era como las de Mau y Ricky de hoy”, contextualizó el cantautor, remontándose al año 2001. Más precavido que escandalizado, el productor argentino objetó la palabra clave: “Chatito, esto no puede llamarse 'Mójame', ni decir 'mojame' por todos lados”, evocó Montaner el diálogo con Silvetti. En cinco minutos, el autor cambió la letra, la bautizó “Bésame” y así la publicó en su álbum Sueño repetido.

“Imagínate si arrancaba: 'Mójame la boca...”, le mencionó Ricky, invitando a su padre a cantar la versión original. Montaner aceptó el convite y retomó la lírica donde la había dejado su hijo y reemplazando la palabra clave:“...con tu lágrima de risa. Mójame la luna y tapa el sol con el pulgar. Mójame el espacio este tu cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo mójale con tu humedad”. “¡No! Es re hot, Montaner”, se quejó Lali a los gritos, de pie en su silla, y tan motivada que le pidió la pista a la producción para que el cantante se luzca.

Por un instante, todo se desmadró. La protagonista de Sky Rojo terminó simulando un perreo apoyada en su escritorio y de espaldas a sus compañeros, quienes estallaban en carcajadas y ensayaban unos pasos. “Dios mío bendito, se fue al carajo todo”, concluyó Montaner con autoridad, poniendo orden y al mismo tiempo dando paso al siguiente participante. Sin embargo, solo él sabe lo que sintió a la hora de interpretar su canción tal como fue concebida. ¿Le habrán dado ganas de grabarla veinte años después?”