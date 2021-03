Rocío Marengo hizo una polémica comparación entre el baile del koala y el atentado a la AMIA

Para charlar sobre cómo se prepara para su participación en Showmatch, la Academia (eltrece), Rocío Marengo estuvo como invitada en Hay que ver (El Nueve). Este nuevo desafío sirvió como excusa para que rememorara su momento de mayor popularidad en un programa conducido por Marcelo Tinelli, pero terminó desatando una polémica impensada.

El escándalo se generó cuando la modelo intentó precisar el año en que protagonizó el “baile del koala”. “Fue en 2006. Ya no pude estirar más los eventos del koala, necesitaba renovar”, bromeó al inicio de la charla con José María Listorti y Denise Dumas. Al escucharla, el conductor apuntó: “¿No fue más tarde? ¿En 2008?”.

Sumándose al debate, Dumas acotó que recordaba haber estado embarazada de su hija Ema cuando la canción estaba de moda. “Nació en 2007 y el koala era el tema de esa época”, rememoró . Ese comentario sería el puntapié para que la entrevistada hiciera una desafortunada comparación.

“'El baile del koala' es como la AMIA, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada”, aseguró Rocío. Al escucharla, Listorti reconoció el desacierto y trató de dejarlo atrás: “No sé si es el mejor ejemplo, pero te la dejo pasar, sigamos”. Pero esa advertencia no fue suficiente para la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Es como las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba, ¿ustedes se acuerdan?”, intentó justificarse. Un argumento que el conductor no tardó en desestimar: “Sí, o cuando murió Alberto Olmedo. Entendí a lo que te referiste, perfectamente. Pero repito, no fueron los mejores ejemplos. Seguí, seguí. No importa”.

Para tratar de dejar atrás las analogías, Listorti reveló el particular origen de la coreografía en la que la modelo saltaba y atrapaba con sus piernas y brazos a su pareja de baile. “Nació porque se lo puso la coach, ella se olvidaba los pasos y la coreógrafa le decía: 'Ahora viene el koala'. Era porque tenía que abrazar a su compañero. Ahí pegó y salió el tema”, recordó.

Horas más tarde, luego del repudio que generó su frase en las redes sociales, Roció escribió un descargo en su cuenta de Twitter. ”Tengo muy claro que personas bien intencionadas y con buena leche jamás dudarían de mi palabra y entenderían que quise decir. Mi respeto a los familiares y víctimas de los atentado”, manifestó.