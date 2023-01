Santi Maratea no hará la colecta para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa: Me dijeron...

Hace apenas unas horas circuló la versión de que Santi Maratea había comenzado una nueva colecta solidaria, esta vez para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa para costear los gastos que les implica el juicio oral que se lleva adelante desde esta semana para intentar hacer justicia por su brutal asesinato.

Pero lo cierto es que todo resultó una confusión, tras una consulta que el influencer hizo desde Twitter. Así lo explicó el mismo Maratea desde sus historias virtuales: “La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo... Fue toda una confusión en base de la buena predisposición de todo el país, literal”.

Twitter que no quería recibir ayuda. “Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están super agradecidos por todo el apoyo”.

Y aclaró: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

Además, Santi Maratea reveló que habló con Fernando Burlando y que el abogado de la familia de Fernando le aseguró que está muy agradecida con el gesto y la buena predisposición, pero que no aceptan este tipo de ayuda.

Por último, Santi Maratea propuso unirse de alguna manera el próximo 18 de enero, al cumplirse 3 años del brutal asesinato de Báez Sosa a manos del grupo de rugbiers en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gessell, y apoyar así a sus padres que luchan desde entonces buscando justicia para que Fernando pueda descansar en paz.