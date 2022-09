Santi Maratea pasó la gorra y compró collares Gucci de 500 euros a sus perros

Después de recaudar 25 millones de pesos para reconstruir el Hotel Gondolín, Santi Maratea pasó la gorra para comprarles accesorios Gucci a sus perros. Ahora fotografió a Dillom y Villano con los obsequios.

Como cada vez que cumple con un objetivo, el influencer “pasa la gorra” para comprarse “algo caro y bien frívolo”. Eso fue lo que hizo después culminar la colecta para reconstruir el Hotel Gondolín, que sufrió un ataque transodiante.

Respecto al objetivo, señaló: “En este caso, le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci. Porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije '¿mis perros van a andar con un collar de una veterinaria?' Obvio que no. Un poco de respeto. Van a tener su collar Gucci”. Santi Maratea publicó esta foto de sus mascotas con sus accesorios Gucci. (Foto: Captura Twitter /@santumaratea1)

Este jueves el influencer compartió en Twitter una foto de Dillom y Villano junto al envoltorio Gucci y escribió: “Llegaron sus regalos”. Los usuarios elogiaron a las mascotas, bromearon con el parecido con su dueño y hasta le pidieron que les saque otra foto con los collares puestos para ver los diseños.

Después de cada colecta, Santiago Maratea pasa la gorra: el motivo

Tras su última colecta, el joven pasó la gorra y en sus historias de Instagram explicó: “Ya saben, cuando termino una colecta paso la gorra, el que quiere pone, el que no no... Uno cobra por el servicio así ad honorem y la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas que nada tienen que ver con la solidaridad”.

Respecto al motivo que lo impulsa a pasar la gorra después de cada colecta, argumentó: “Es un poco para romper el mito de que la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad. Y si yo la plata no se la robé a nadie, me la gasto en lo que se me canta”. A modo de cierre, pasó los links para quienes quieran colaborar.

Qué ofrece la línea de mascotas de Gucci y cuáles son los precios

Dentro de la oferta de la marca de lujo se destacan vestuario, accesorios y elementos para el hogar. Dentro de los accesorios se encuentran las correas y los collares. La línea de Gucci para mascotas. (Fotos Captura /gucci.com/es)

Según se puede ver en la página oficial de la firma, los collares parten desde los 190 euros y ascienden hasta 390 según diseño y tamaño. También se ofrece tipo arnés que parten desde los 340 hasta los 420. En cuanto a las correas parten de los 260.