Selena Gómez fue criticada por subir de peso y habló en público: No soy una modelo, nunca lo seré"

Selena Gómez ha tenido que hablar, una vez más, de su cuerpo. A pesar de que los tiempos han cambiado y el body positive se ha vuelto una bandera que miles de mujeres levantan en todo el mundo, aún sigue existiendo una visión hegemónica que exige a las estrellas encajar dentro de estándares que muchas veces son imposibles de lograr con un cuerpo sano.

Así, la cantante y exactriz de Disney ha hablado en muchas oportunidades sobre su figura para expresar que está feliz con cómo luce, pero aún así recibe cientos de críticas. Fue en una transmisión en vivo a través de TikTok que Gómez dio un mensaje con mucha fuerza y explicó por qué ha subido de peso.

Selena hizo referencia a la fuerte medicación que consume para el lupus, enfermedad que padece desde hace años: “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso... es lo que me pasa habitualmente”.

Por otro lado, la actriz de Spring Breakers, expresó palabras de aliento para las personas que sufren hostigamiento por no seguir los patrones de la belleza hegemónica: “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”.

Finalmente, la expareja de Justin Bieber se plantó sobre no cumplir con las expectativas que tiene el resto sobre ella: “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no me apoyas, márchate, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”

Karol G y su mensaje body positive luego de ser criticada

Recientemente, Karol G también dio un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram luego de que una seguidora la criticara por una serie de fotos en la que se ve su cuerpo al natural: “Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven… todos lo cuerpos son diferentes. Todos son bonitos tal y como son... que chimba la diversidad y más allá qué lindo es ver lo real y no lo efímero”. La cantante hizo una sesión de fotos estilo analógica y fue criticada por no tener un cuerpo perfecto. (Foto: Instagram/KarolG)

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues es mi cuerpo y es así… entonces para qué buscar que me quede diferente si es así. La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show. Aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento va a poder verse más grandecita todavía”, agregó la cantante colombiana en un claro mensaje enfocado en el body positive.