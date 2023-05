"Sos sometido y cholulo, camuflado de superado": Moria Casán cargó contra Mauro Icardi

“Él me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante”, sostuvo Moria Casán sobre Mauro Icardi, a quien elogió durante una entrevista en el marco de su regreso a la televisión como primera figura confirmada en el jurado del Bailando 2023.

Y agregó: “Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”. Sus palabras fueron con doble sentido -característico de la diva- sugiriendo una buena performance sexual. “¿Decís que tuitea marcando: '¿Esta mujer es mía'?”, le preguntó el cronista. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, respondió ya sin eufemismos.

También sugirió que “debe estar muerto de amor” por su esposa, Wanda Nara, y dijo que le parece “un seductor”. Por su parte, también tuvo elogios para la actual conductora de MasterChef Argentina e hizo una salvedad: “A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo. Lo único es que yo la haría ir al foniatra. Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”, comentó a cámara.

Al escuchar la entrevista que dio Moria Casán, Mauro Icardi, desde Estambul (Turquía) -en donde vive porque juega en el club Galatasaray- utilizó su cuenta de Instagram para responderle de manera irónica. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó el papá de Francesca e Isabella, frutos de su relación con Nara.

“También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida”, continuó haciendo una clara referencia a su esposa, y agregó el emoji de un corazón rojo. Por último, fue más directo y contundente en su mensaje: “Te mando un beso. Y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias”.

Moria Casán no quiso dejar pasar por alto el mensaje de Icardi y utilizó la misma red social que él: escribió un mensaje en sus Historias de Instagram que también decidió replicar en su cuenta de Twitter, de manera tal que ninguno de sus seguidores pierda la posibilidad de leerla. “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca”, fue lo primero que sostuvo la diva ratificando sus palabras.

Y aplicó su ironía recordando el escándalo mediático entre Icardi y Wanda Nara en el que quedó involucrada Eugenia La China Suárez, aunque no la mencionó de manera directa sino haciendo referencia a su popular apodo: “Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio”.

Además, le reprochó que no la haya mencionado en su mensaje y consideró que lo escribió por pedido de su esposa. “Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo (sic)”. Luego, escribió con su característica ironía y finalizó el mensaje con el hashtag “El decorado botinero se casha (sic)”.