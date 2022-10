Tras la eliminación de Tomás Holder, estallaron los memes y Santi Maratea reveló el mensaje que le escribió

Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano (Telefe), quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación. Con una votación récord, el joven de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de su ingreso.

Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher.

Por decisión del público, este domingo Holder fue el primer eliminado del juego. Al conocer su salida, el rosarino le dedicó unas palabras a sus compañeros: “La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”.

Gran Hermano: la repercusión en redes sociales tras la eliminación de Tomás Holder

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

Tras la salida de Holder de la casa de Gran Hermano las redes se llenaron de memes. (Fotos: Captura Twitter)

Es que pese a que estuvo tan solo una semana en la casa, desde el casting hasta su ingreso el influencer fisicoculturista supo llamar la atención de los espectadores.

“Sos hermoso”: Santi Maratea mostró el sugestivo mensaje privado que le envió Tomás Holder de “Gran Hermano”

Santi Maratea reveló cuál fue el mensaje privado que le envió por Instagram Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022 (Telefe). “Sos hermoso”, le escribió hace dos años.

El influencer le había prometido a sus seguidores que iba a mostrar qué le había mandado Holder si llegaban a recaudar tres millones de pesos para que cuatro deportistas argentinas puedan viajar al Torneo Panamericano de gimnasia aeróbica en Cúcuta, Colombia. Santi Maratea reveló cuál era el mensaje que le envió Holder: "Sos hermoso". (Foto: Instagram / santimaratea).

“¿Quieren ver el mensaje?”, había preguntado Maratea por sus redes sociales, jugando con la curiosidad de sus seguidores. Y, enseguida, agregó: “¡Paguen!”. Santiago llegó al monto que había puesto como requisito y, por eso, compartió en su cuenta de Instagram la captura de la fogosa declaración de Holder.

Luego de mostrar lo que le escribió el mediático hace dos años, Maratea se preguntó sarcástico: “¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico?”. Es que desde su cuenta de TikTok, el musculoso se define como una especie de influencer: “En las redes hago un personaje de un tincho, medio clasista, homofóbico, típico rugbier... A la gente le hace reír mucho”.

En cuanto a la comunicación que el youtuber recibió del participante más polémico del reality, aseguró que lo sorprendió mucho darse cuenta de que los dos están en el mismo plano existencial. Según las propias palabras de Santiago Maratea: “Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada”.