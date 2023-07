Tras la polémica, Nacha Guevara se disculpó con Lali Espósito

La visita de Nacha Guevara al piso de Noche al Dente, el programa de Fer Dente por América TV, desató una inesperada pelea entre dos figuras. Esa noche la icónica artista disparó contra Lali Espósito, y después de explicar que no le respondió un mensaje la atacó diciendo que estaba subida a un caballo.

La situación se desató cuando Fer Dente le consultó si le gustaba alguna artista de la nueva generación, y si le gustaría hacer alguna producción con alguna de estas nuevas estrellas de la música.

Fue entonces cuando Nacha Guevara lanzó picante: "Sí, me gustaría. Pero estas personas están muy ocupadas. Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, después se deprimen chicos".

Esto desató que Lali le contestara a través de varias indirectas en las redes sociales. Días después, Nacha fue interceptada por LAM para saber si quería hacer algún tipo de declaración al respecto, e incluso se le dio la posibilidad de disculparse si así lo sentía.

Si bien Nacha Guevara no habló mucho con el cronista Santi Sposato, minutos después le envió un video en vivo a Ángel de Brito y desde la producción de LAM decidieron reproducirlo.

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, comenzó explicando.

Luego agregó: “Mi intención, cuando se te llamó, era invitarte a cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace unos pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Estoy feliz con eso”.

Para finalizar remarcó: “Pensé en vos porque sos una de las cantantes jóvenes, la que me parecía la más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”.