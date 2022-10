Un preso con cadena perpetua aseguró que fue novio de Wanda Nara

Wanda Nara sorprendió recientemente en una entrevista cuando repasó sus historias de amor y reveló que mantuvo un romance con un hombre que está preso. Inmediatamente, muchos se preguntaron quién era el hombre en cuestión y la respuesta parece haber llegado en las últimas horas.

Se trata de Rodrigo Cacciamani, quien es muy activo en TikToK. La revelación ocurrió cuando él empezó a responder preguntas de sus seguidores y varios hicieron mención al supuesto affaire con la mediática.

“Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”, confirmó el hombre que aclaró que el affaire ocurrió hace 18 años y que si nunca antes lo habló fue porque no se dio la oportunidad. Rodrigo Cacha dijo que él fue novio de Wanda Nara. (Foto: Captura TikTok /rodrigocacha)

Qué dijo Wanda Nara sobre su relación con un hombre que está preso

Este miércoles la empresaria mediática estuvo invitada a Red Flag (Luzu TV) donde sorprendió al contar que tuvo un novio que le propuso casamiento y que hoy está preso.

Al referirse a su presente, volvió a dejar en claro que está soltera. Fue entonces que Grego Rossello, el conductor del ciclo, quiso saber si aprovechaba para salir con Zaira Nara, su hermana, que recientemente confirmó su separación. “Sí, hace mil años que no se daba. Yo siempre paso como de una gestión a la otra automáticamente”, admitió divertida. Wanda Nara dio una entrevista y sorprendió al contar algunas anécdotas. (Fotos: Movilpress)

Acto seguido contó que tuvo varias propuestas de casamiento y que aceptó todas. “Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y, como no sé decir que no, a todas les dije que sí. Después, entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”, admitió.

En el estudio quisieron saber si esos hombres eran figuras conocidas, pero Wanda negó: “Hay gente a la que no conocen. Hay uno que está preso”. Ante la sorpresa de todos en el piso, detalló: “Fuimos novios, me pidió casamiento, le dije que sí y después no. Sigue preso, tiene perpetua”.

Por qué está preso el supuesto novio de Wanda Nara

En el video que se viralizó, Rodrigo Cacha también contó por qué está preso. “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente a ese hecho hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado”, arrancó diciendo.

Y agregó: “Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para concretar el robo. No fue así, el enfrentamiento ocurrió después de que un grupo de personas entre las que me encontraba robáramos una financiera en la Capital Federal, una cueva”.

Luego de esa explicación, dio detalles del hecho por el que está condenado: “No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía en el que muere un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado”.