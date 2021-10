Una modelo erótica hizo topless ante militantes de la UOCRA que esperaban por Alberto

Jésica Fux es su verdadero nombre y así se presenta en las redes sociales. Para sus más de 228 mil seguidores en Twitter, sin embargo, es la 'Putita espiritual' que desde hace dos años y medio vende contenido sexual. La misma que en las últimas horas volvió a revolucionar su cuenta tras publicar un video en Puerto Madryn, exhibiéndose desnuda frente a un grupo de militantes que aguardaba por la llegada del presidente Alberto Fernández.

“Pelándoles las tetas a los muchachos”, escribió Fux en la publicación que compartió el video. Lo hizo incentivada por una fotógrafa que estaba junto a ella en el Rayentray Puerto Madryn, hotel cinco estrellas en el que se hospedó una sola noche para realizar una sesión de fotos de alto voltaje. “Estaba todo cortado y no la dejaban entrar. Les dije que si no podía hacer las fotos quería que me devolvieran la reserva. Por suerte pudimos hacerlo”, contó a TN.

La mujer de 32 años reside en la Ciudad de Buenos Aires, pero viajó a Chubut durante siete días para descansar junto a una amiga. “Después me mandaron el video desde abajo. Recibí un montón de comentarios lindos”, relató quien también publicó otras imágenes desde la casa que alquiló en la Patagonia.

En su bio de Twitter, Jésica avisa que su contenido es exclusivo para mayores de 18 años. “Libre de cuerpo y alma”, detalla la mujer que antes de ser trabajadora sexual virtual fue empleada en McDonald's, Nextel, Oca y vendió comida vegetariana. “Ya ni recuerdo esa vida”, indicó.

“Estoy escribiendo un libro sobre mi vida, en donde contaré mis experiencias sexuales y espirituales, mediante las cuales pude hacer mi camino de sanación. Comparar mi camino de expansión sexual a través de la espiritualidad. Y viceversa, porque el contacto con la otra persona me nutre, la química entre dos personas. Uno conecta mucho más sexualmente así. Siendo yo misma logro mucha aprobación social. Eso es el éxito para mi”, dijo.

“Es un camino que estoy transitando y a través el cual sano espiritualmente día a día. Al adentrarme empecé a aceptarme como soy. Cuando me empecé a amar pude mostrarme en esencia. Y esto de grabar un video responde a algo que a la gente le gusta mucho: mi espontaneidad y lo genuina que soy”, agregó.