Una participante eliminada de La Voz Argentina apuntó contra Mau y a Ricky y alabó a Ricardo Montaner

Una participante de La Voz Argentina no se guardó absolutamente nada luego de haber quedado eliminada del reality musical que está llegando a sus instancias decisivas. Julia Ferrón dijo que Mau y Ricky Montaner la maltrataron y acusó a la producción de favoritismo.

En diálogo con Radio Uno Arrecifes, la exconcursante se quejó de la forma en la que no pudo seguir en el certamen, dijo que desde algunos sectores de la producción hay preferencias por algunos participantes y habló de discriminación.

Qué dijo Julia Ferrón de La Voz Argentina sobre Mau y Ricky Montaner

Ferrón estaba dentro del team Montaner en el reality, pero las cosas no salieron del todo bien para ella en las últimas instancias de su paso por el programa. Sobre Ricardo Montaner guarda un buen recuerdo. “Es una excelente persona. Se nota. Se notó detrás de cámara, porque él habló con nosotros de igual a igual”, remarcó. Julia Ferrón, una de las participantes de "La Voz Argentina" que quedó en el camino. (Foto: captura Telefé)

Pero de los que no se acuerda tan bien son de los hijos Montaner, Mau y Ricky, a quienes trató de “nenes de papi”. “Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar”, lanzó.

El conflicto, según ella, se originó luego de que, durante una devolución, ella los frenó, en modo de broma, diciéndoles: “Mejor, ustedes no”. Luego de esto, el trato cambió por completo, expresó. “¡Lo que les dije fue una broma! Yo prefería que me hablara Sole porque le había visto una sonrisa de oreja a oreja mientras cantaba”, planteó.

Luego, volvió a cuestionar a la dupla de hermanos. “Mau y Ricky están siempre a la defensiva. Y después, me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo”, aseguró. Lo más grave, según el relato de Ferrón, tiene que ver con lo que pasó fuera de la pantalla. La participante de La Voz contó que le dijeron que la bajaban del certamen por hacer “un mal chiste”. Mau y Ricky Montaner, durante la alfombra roja de los Grammy Latinos. (Foto: Arturo Holmes / Getty Images / AFP).

“Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen”, afirmó.

Acerca de la producción del programa, Ferrón tampoco fue muy cálida. “Hace 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Más o menos me inclino (por alguien). Se veía cierta preferencia y favoritismo”, cerró.

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina

El programa musical La Voz Argentina está llegando a su final y solo quedaron cuatro participantes de los cuales saldrá el gran ganador del concurso televisivo.

Los que serán Yhosva Montoya, del Team Soledad Pastorutti; Iván Papetti, del Team Mau y Ricky; Elías Pardal, del Team Ricardo Montaner; y Ángela Navarro, del Team Lali Espósito.