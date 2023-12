Verónica Llinás le pidió a Javier Milei que no cierre el INCAA

La actriz Verónica Llinás, en diálogo con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, expresó su preocupación por el futuro de la cultura en el gobierno de Javier Milei. Llinás señaló que le preocupa el tema de los derechos humanos, las relaciones con gente que no reconoce el terrorismo de Estado y que reivindica ciertas ideas. Sin embargo, también reconoció que ve que el gobierno de Milei no se ha radicalizado en todos los aspectos, sino que está tratando de ampliar su base de apoyo.

En particular, Llinás expresó su preocupación por el futuro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). "No me gustaría, sé que es polémico lo que voy a decir, que se lleven puesto al INCAA, por ejemplo. El instituto de fomento del cine. Espero que no", dijo.

Llinás argumentó que la cultura es una herramienta poderosa y que la existencia del cine de autor es fundamental. "No matemos al jinete porque no nos gusta el caballo", dijo. "Es fundamental para que exista una industria del cine", agregó.

La actriz también destacó la importancia de la cultura en general, como país. "Hay un apoyo en la cultura en general, como país. Hay mucha gente talentosa, fantástica, de barrios marginales o zonas carenciadas, que si no tiene un apoyo no lo puede lograr", dijo.

Las declaraciones de Llinás reflejan la preocupación de muchos artistas y creadores culturales por el futuro de la cultura en el gobierno de Milei. El líder libertario ha criticado en reiteradas ocasiones el gasto público en cultura, lo que ha generado temor entre quienes temen que se desfinancien o incluso se eliminen instituciones como el INCAA.

Se espera que Milei tome posesión de la presidencia de la Nación el domingo 10 de diciembre. Será el primer presidente de Argentina de tendencia libertaria.