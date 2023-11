Votó Mirtha Legrand: "soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones"

La conductora Mirtha Legrand votó este domingo 19 de noviembre, en el marco del balotaje presidencial, que disputan Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

La diva de los almuerzos ejerció esta tarde su derecho como ciudadana en una escuela del barrio porteño de Palermo y expresó su deseo de que "se calme el país" y "vivamos mejor todos".

La conductora de "La Noche de Mirtha Legrand" habló con la prensa tras emitir su sufragio y expresó su deseo de que la Argentina cambie para "que la gente viva mejor".

Legrand manifestó su preocupación por la sociedad argentina y remarcó su expectativa de estas elecciones. "Mi expectativa es que se calme el país, que vivamos en paz, que vivamos mejor todos", expresó.

En su diálogo con la prensa, detalló que, si fuera presidente, su primera medida sería terminar con el hambre. "Que la gente no pase hambre, que viva mejor", sostuvo y añadió: "Que nosotros vivamos mejor, más armoniosos, que nos queramos un poco más, antes nos queríamos los argentinos".

Mirtha habló sobre la posibilidad de fraude, un tema que generó debate durante la campaña electoral. "No, siempre hay algún poquito, alguna aparece por ahí, pero nivel grande no creo de ningún modo, están bien vigilados", opinó la conductora.

La diva había anticipado este viernes en su programa que participaría de las elecciones a sus 96 años, aunque no sea obligada por la ley. "Yo me emociono casi hasta las lágrimas cuando voy a votar. Soy muy argentina, me gusta votar, cumplir con mis obligaciones. Me visto a la hora adecuada, me esperan muchos periodistas, voto en una escuela cerca de mi casa. Es un día de fiesta", expresó la conductora y sostuvo su compromiso con la democracia y habló por primera vez sobre su participación en el primer sufragio femenino. "Yo soy grande, y muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón, y de Eva", reveló.