Wanda Nara bailo en Roma y generó repercusiones

La polémica llegada de Wanda Nara a Ballando con le stelle desde las exigencias de su contrato, hasta su actuación causó revuelo, más cuando al bailar, luego de la devolución de los jurados, una jurado le hizo saber sus intenciones con su marido, Mauro Icardi.

Selvaggia Lucarelli dijo en su devolución que "Sentí que con Pasquale había ganas de ganar, pero no había una tensión de verdad", pidiendo más fuego en la pareja. A esto wanda respondió que no quería tener problemas en su matrimonio, diciendo que "Si mi marido me dice algo le diré que lo pidió Selvaggia".

"Claro que sí, cariño. Si quieres voy a consolarlo, por supuesto". Fue la respuesta rápida de la jurado, causando así el malestar de Wanda, dejándole claro que no quería conocer su lado defendiendo a su familia.

También Wanda logró uno de los puntajes más altos del certamen hasta el momento con 43 puntos. Comparte así su felicidad de estar en el programa y las diversas heridas que deja su entretenimiento.