Wanda Nara y L-Gante hablaron de los rumores de embarazo en un vivo

Desde José Ignacio, Uruguay, adonde se fue a pasar unos días de descanso aprovechando el fin de semana largo, Wanda Nara decidió hacer un vivo de Instagram para dialogar con sus seguidores. Y, como era de esperar, minutos más tarde sumó a la trasmisión a Elián Valenzuela, conocido por todos como L-Gante, quien sin confirmar rotundamente su relación sentimental con ella aseguró en La Noche de Mirtha que se estaban “conociendo”.

Mientras mechaba la publicidad de algunos de los productos de su línea de cosméticos con una divertida charla que incluía a su hermana Zaira, su amiga Flor y su estilista Kennys Palacios, que viajaron con ella al país vecino, la ex de Mauro Icardi fue contestando algunas preguntas de los internautas. Muchos le consultaban por el jugador del Galatasaray de Turquía, que por estos días se encuentra en Estambul al cuidado de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que Wanda tuvo de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, las niñas que tuvo de su relación con él. Pero ella se hizo la desentendida en torno a una posible reconciliación.

Por el contrario, la mediática parecía muy ansiosa por sumar al cantante de cumbia 420 a la trasmisión y pedirle que adelantara parte del tema que compuso para ella. Según contó el joven, el miércoles estaría grabando un video, al que obviamente invitó a Wanda. Pero ella tuvo suerte con su pedido, ya que Valenzuela estaba usando su teléfono celular para conectarse al vivo y no podía encontrar el tema en su computadora.

Lo cierto es que, antes de que a L-Gante se le cortara la trasmisión, Wanda se hizo eco de una de las consultas que le venían haciendo repetidamente. “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”, respondió de manera tajante en relación a los rumores que venían circulando desde hace un par de días. “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”, dijo entonces el cantante. “Kenys, seguro”, contestó la mediática ya en tono de broma. Cabe señalar que, un rato antes, Nara había dicho que no tenía intenciones de tener más hijos por ahora, aunque el día de mañana “no se sabe”.

El sábado por la noche, en diálogo con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, Elián había hablado de lo mucho que le costaba no poder compartir la cotidianeidad de Jamaica, la nena de un año que tuvo con Tamara Báez, tras su separación de la madre de la criatura. “Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, le dijo al periodista cuando le preguntó por su hija.

Y, después de aclarar que la beba había sido buscada tanto por su ex como por él, por lo que seguía considerando que eran una familia, se mostró defraudado por las actitudes de Báez. “Ya no quiero pensar en ella. Fuimos y volvimos varias veces, nos separamos tres o cuatro veces”, señaló el músico en referencia a Tamara. Y agregó: “Todo esto me da en no pensar en ella, yo pienso en mi hija”.

Por otra parte, L-Gante le contó a Ventura que ya llevaba un par de meses durmiendo solo en su casa del barrio. Y que si su ex aseguraba que la relación se había terminado cuando apareció Wanda, había sido porque “vio mucha televisión”.