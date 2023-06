Wanda Nara mostró la extraña costumbre que tienen con Icardi y se defendió

Desde la llegada de Mauro Icardi y sus dos hijas en común a la Argentina, Wanda Nara se muestra muy contenta en las redes sociales. En su último posteo la conductora incluyó varias fotos junto a su esposo en las grabaciones de MasterChef (Telefe) y sorprendió al incluir una imagen en la que se ve la extraña costumbre que comparte con su pareja.

En una de las postales, el futbolista le está limpiando la dentadura a la modelo. Lejos de hacerse problema por las críticas y los cuestionamientos de sus seguidores, Wanda reposteó la imagen en sus historias y fue contundente: “Quedate con el que te saque la comida del diente. La tanga te la saca cualquiera jajaja”.

“Ni el Rodas tiene tan buenos payasos”, “Pensé que era la única que fue y volvió 20 veces con el ex”, “Claro, ahora que Elián está preso te hacés la casada furiosa... Así son todas” y “¿Por cuál capítulo vamos? Creo que ya superamos la barrera de los mil” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Wanda Nara eligió una extraña imagen para confirmar la reconciliación con Mauro Icardi (Foto: Instagram / wnda_nara)

Wanda Nara rompió el silencio

Wanda recibió un aluvión de críticas en medio de la detención de L-Gante, que está acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma en un episodio de mayo de este año.

A la mediática le dijeron que abandonó a su amigo en el peor momento y que ahora que Mauro Icardi llegó a la Argentina con sus dos hijas ya no quiere saber nada con el músico, al que utilizó para darle celos al deportista. Cansada de los comentarios malintencionados, emitió un breve descargo en el que también les habló a los periodistas que la esperan para obtener alguna declaración sobre el tema.

Wanda Nara se descargó luego de ser acusada de mala amiga. (Foto: Twitter/wanditanara)

“Soy de esas personas que siempre estoy, de una manera privada porque el que hace de corazón no lo expone, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber ya sabe. Perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando mal”, lanzó. Sus seguidores no perdonaron sus palabras. “¿De quién hablás?”, “Debería darte vergüenza”, “Sos impresentable”, “Quedate tranquila que ya sabemos que a discreción en lo tuyo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.