Wanda Nara salió a desmentir a su exempleada: "Ahora hablemos con la verdad"

María Carmen Cisnero Reboledo, la exempleada de Wanda Nara, llegó a la Argentina el martes de esta semana después de que la prensa se hiciera eco de su pedido de ayuda. La mujer había denunciado en los medios que la empresaria la tenía retenida en su casa de campo de Milán, que no le pagaba su salario desde hacía tres años y que le había retenido su pasaporte, entre otras tantas irregularidades que fueron saliendo a la luz a través de sus charlas privadas y públicas con los periodistas. Hasta que, finalmente, la esposa de Mauro Icardi le compró el pasaje para que pudiera regresar al país y anunció que le iniciaría acciones legales en Italia por sus dichos.

Lo cierto es que, asesorada por el doctor Alejandro Cipolla, Carmen también anunció que demandaría a Wanda por los sueldos adeudados. Y se presentó en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, para dar más detalles de la situación que le tocó vivir durante los años en los que trabajó para la familia Icardi, según contó, sin tener la documentación pertinente. Algo que una amiga suya, de nombre Carolina, ratificó vía Zoom en Es por ahí. Wanda Nara publicó elementos para desmentir a su ex empleada.

Así las cosas, en la noche del viernes Nara decidió recurrir a sus historias de Instagram para hacer un descargo y mostrar las pruebas que, según ella, desenmascararían a Carmen. “Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener 'dos segundos' de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus 'amigas' nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos. Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad...”, escribió Wanda. Wanda Nara desmintió que Carmen no tuviese documentos italianos.

Luego, y junto a una captura de pantalla en la que se la veía a la amiga de Carmen asegurando que la mujer nunca tuvo permiso italiano, Wanda publicó el documento que le había gestionado en Milán. Y luego publicó un chat entre la exempleada y ella, en el que le pedía que le envíe su pasaporte para poder comprarle el pasaje de vuelta a la Argentina y le decía que se sentía “traicionada” por el hecho de que hubiera filtrado sus mensajes a la prensa. Wanda Nara publicó un chat que tuvo con su ex empleada.

“También dijeron que le saqué el pasaporte, cuando la señora estaba en Italia y yo en otra parte del mundo, el 4 de agosto le pedí que me enviara foto para sacar el pasaje”, escribió la empresaria junto a la imagen. Y compartió un escrito en el que daba a entender que Carmen no era la niñera de sus hijos, Valentino, Costantino y Benedicto, de su su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja. Wanda negó que Carmen fuera la niñera de sus hijos.

“El concepto 'niñera' no cuadra cuando los niños viven hace años en París y la señora en Italia. El que me conoce y conoce a mis hijos sabe que soy demasiado exigente con el cuidado hacia ellos. Ella acusó siempre estar sola, necesitar ayuda y no tener una familia. Es por eso que consta en la justicia audios míos diarios, donde le pregunto cómo se encuentra a lo que también constan sus audios donde responde siempre estar felizmente y agradecida. Viviendo en la casa que amaba, rodeada de personas que hacían los trabajos (testigos en la causa) y animales de los cuales decía amar. Pague siempre su alquiler en Argentina por transferencia bancaria, recibía su sueldo, y además tenía también una tarjeta de crédito Visa donde constan detallados todos sus gastos. Que no eran parte de su sueldo. Los regalos me parecen poco elegante mencionar pero si en Navidad yo abría una LV (cartera Luis Vuitton) la señora también tenía la de ella. Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá que todos los que la rodean no desaparezcan. Para mí este tema se termina en la justicia”, puso con su firma: Wanda. Carmen habría firmado un documento de puño y letra antes de regresar a Argentina.

Luego, tratando de demostrar que le había abonado todo lo adeudado y que no había habido ningún tipo de maltrato por parte de su madre, Nora Colosimo, Wanda compartió un recibo escrito de puño y letra por Carmen en el que aseguraba que estaba en Italia “por voluntad propia” y que no tenía “nada que reclamar”. “La señora decidió viajar y rápidamente le saqué su vuelo al lugar que ella misma me pidió. Este papel lo realizó antes de viajar. Dentro de mi domicilio donde constan cámaras de seguridad con sonido que también son testigos de la falsa declaración acerca de su teléfono y valija que jamás nadie el tocó y donde se ve ella realizando este documento. Y a mi mamá llevándola y esperándola en el aeropuerto hasta que estuviera todo ok en su regreso”. Wanda Nara también señaló que la familia de Carmen la habría abandonado.

Finalmente, Wanda compartió la grabación de una charla telefónica entre una supuesta empleada de una agencia de viajes y Carmen, que se había difundido días atrás en LAM, en el que la mujer elogiaba el trato de la empresaria y aseguraba que antes de regresar a la Argentina quería ir a visitar a una amiga. Y terminó con un descargo que decía: “El dormitorio que mostraron, no pertenece a la casa donde vivía la señora. Como ella misma cuenta su habitación era enorme con cama doble. Siempre contó con documentación, ya que pudo viajar y moverse por todo el mundo con nosotros. De no ser así, resulta imposible trasladarse a ningún lado. Contaba con dinero ya que pretendía en vez de regresar a su país seguir recorriendo Europa 'paseando', que está en todo su derecho, si no fuera que acusó en TV este cuadro crítico de angustia, secuestro, esclavitud, etc. En la casa donde vivía trabajan alrededor de 6 personas más y jamás planteó esta situación que acusa con ningún compañero. El personal de limpieza y mantenimiento están muy sorprendidos por que veían el trato diferencial que teníamos con y para ella. Pensando siempre que no tenía a nadie en esta mundo, que ahora venimos a descubrir que es otra mentira más. Y tiene 3 hijos que hace años la buscaban y ella nunca mencionó con nadie”.