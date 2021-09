Y un día volvió ABBA: nuevo disco y concierto virtual

Parecía que no iba a llegar el momento, pero 40 años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA vuelve a la actualidad con nuevas canciones. El grupo formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Andersson han creadotodo un acontecimiento global en línea para dar a conocer sus nuevas canciones, con las que pretenden reconquistar las listas de éxitos.

Desde hace varios días, las redes sociales y la web oficial del grupo han cambiado para dar la bienvenida a este nuevo proyecto, que han llamado ABBA voyage, un viaje al que han invitado a todos sus seguidores. Además, han querido asomarse a las nuevas redes sociales que ahora dominan el panorama más joven, y han creado una cueta de Tik Tok que ya acumula miles de seguidores.

El anuncio ha sorprendido a todos sus fans. Abba Voyage, su nuevo disco se estudio, verá la luz el 5 de noviembre, además de una serie de conciertos "revolucionarios" en los que los avatares virtuales tocarán éxitos como Mamma Mia y Waterloo.

El cuarteto, que se separó en 1982, ha confesado que terminaron de nuevo en el estudio de grabación mientras trabajaban en el espectáculo. "Al principio eran solo dos canciones, y luego dijimos, 'Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más'", dijo Benny Andersson. Al final, grabaron 10 pistas, dos de las cuales se estrenaron durante una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial.

La primera, I Still Have Faith In You, es una balada de piano que retrata el vínculo que comparten los cuatro miembros de la banda. "Cuando Benny tocó la melodía, supe que tenía que ser sobre nosotros", dijo Bjorn Ulvaeus, explicando los orígenes de la canción. "Se trata de darse cuenta de que es inconcebible estar donde estamos. Nadie podría soñar eso, lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo los mejores amigos, y seguir disfrutando de la compañía del otro y tener una lealtad total. ¿Quién ha experimentado eso? Nadie".

??La segunda ?pista, Don't Shut Me Down, es un mini-melodrama en la línea del clásico de ABBA The Day Before You Came, donde una mujer regresa con su pareja años después de marcharse. "Me pediste que no me fuera, bueno, aquí estoy de nuevo, y todavía te amo", cantan Agnetha Faltskog y Anni-Frid Lyngstad.

??El disco incluirá también "una pequeña melodía navideña", avanzó Benny, así como "varias canciones pop". Sobre el resulado, se mostró muy satisfecho: "Creo que es bastante bueno. Lo hemos hecho tan bien como pudimos, a nuestra edad".

Un concierto virtual

Además de este lanzamiento, la banda también tiene planes para presentarlo en directo, sin embargo, no será de forma convencional. Según afirmó su manager hace tres años, el espectáculo que está pensado les permitirá seguir contando billetes en su casa mientras sus hologramas son los que están encima del escenario. Se trata de una función interactiva que se estrenará el próximo mes de mayo en un teatro de Londres en el que una versión digital de los cuatro suecos, llamados 'abba-tras' interpretarán sus temas más emblemáticos.

Este concierto virtual de la banda, también titulado Abba Voyage, que abrirá el próximo año en un estadio especialmente construido en el este de Londres. Tocará seis noches a la semana y contará con versiones digitales de los miembros de la banda de ABBA, acompañados por una banda en vivo de 10 integrantes que interpretará 22 de sus grandes éxitos.

?