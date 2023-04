Extra salarial 2023: Cuándo cobra la Administración Pública el bono de $20.000

El Ministerio de Economía informó que el pago del bono a los trabajadores de la Administración Pública Provincial de $ 20.000. correspondiente al mes en curso se acreditará el próximo martes 18 de abril de 2023 para dar cumplimiento al acuerdo celebrado entre la provincia y las asociaciones gremiales, conforme Decreto Acuerdo N° 638 del 22 de marzo pasado.

Cabe recordar que el pago extra, que se trata de una suma no remunerativa y no bonificable de 60 mil pesos que se pagarán en tres 3 cuotas, en los meses de abril, mayo y junio, no sería cobrado ni por docentes ni personal policial, lo cual generó malestar en los últimos días a través de redes sociales.