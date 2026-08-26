Horóscopo de hoy, miércoles 26 de agosto del 2026

Aries

Una complicación laboral puede alterar el ritmo del día, pero reaccionar con serenidad será clave para resolverla. También podría aparecer una oportunidad económica interesante que convendrá evaluar. Si surge una invitación para cambiar de aire durante el fin de semana, aceptar puede ayudarte a despejar la cabeza.

Tauro

Si un objetivo todavía parece lejano, será momento de revisar cuánto esfuerzo venís poniendo y no dejarte desanimar por opiniones ajenas. Una persona cercana puede necesitar tu ayuda. En el amor, convendrá no exagerar pequeños conflictos: una relación sólida también atraviesa momentos de tensión.

Géminis

El cansancio puede hacerse sentir más de la cuenta y será una señal para ordenar el descanso y recuperar algo de movimiento. También convendrá dedicar más tiempo a la familia. En el amor, si acabás de salir de una relación complicada, no será buena idea volver atrás por un mensaje inesperado.

Cáncer

El bolsillo puede necesitar más cuidado y creatividad para resolver algunos gastos. Buscar alternativas o desprenderte de cosas que ya no usás puede ayudarte. El día también pide bajar la preocupación y encontrar momentos de calma. En lo sentimental, alguien del pasado podría reaparecer con una actitud diferente.

Leo

El trabajo puede darte buenas señales, pero también exige actualizarte y sumar herramientas nuevas. Capacitarte, explorar tecnologías o incorporar conocimientos puede abrirte puertas importantes. En el amor, será necesario poner límites si sentís que alguien aprovecha demasiado tu paciencia o tu buena voluntad.

Virgo

No será el mejor momento para lanzarte de lleno a un proyecto nuevo, pero sí para aprovechar oportunidades que ya están cerca y fortalecer lo que venís construyendo. También convendrá evitar discusiones innecesarias. En el amor, dejarte acompañar y bajar defensas puede hacerte muy bien.

Libra

Las dudas pueden dominar parte de la jornada y, ante decisiones importantes, será mejor esperar antes que avanzar sin claridad. En lo profesional, puede aparecer alguien con capacidad para ayudarte más adelante. Por ahora, la clave estará en cumplir con tus tareas y no dejar que un desengaño altere tu perspectiva.

Escorpio

La creatividad estará especialmente activa y una idea que al principio parezca difícil podría tener mucho potencial. Vale la pena analizarla y pensar cómo llevarla a la práctica. En el amor, si alguien despierta tu interés, este miércoles será favorable para tomar la iniciativa y dejar de postergar el acercamiento.

Sagitario

El día puede traer algunas complicaciones, pero esconderte de los problemas solo los hará crecer. Será importante actuar, decidir y aceptar que equivocarse también forma parte del aprendizaje. En el amor, si sabés que alguien está interesado en vos, quizás haya llegado el momento de dar una señal más clara.

Capricornio

La jornada aparece favorable y con buen ánimo, aunque una propuesta económica o laboral deberá ser revisada con atención antes de aceptar. Puede ser positiva si corregís ciertos detalles. En lo sentimental, una sorpresa de la pareja puede emocionarte. Si estás solo, una nueva persona podría despertar tu interés.

Acuario

Una propuesta para cambiar de trabajo puede resultar atractiva, pero no será conveniente decidir solo por el dinero. También habrá que mirar el ambiente, las condiciones y el bienestar cotidiano. Además, una amistad cercana puede estar buscando tu apoyo y convendrá no dejar pasar sus señales.

Piscis

Será importante marcar límites frente a alguien que intenta imponerse o desvalorizarte. Defender tu lugar puede darte más confianza de la que imaginás. El día también pide actividad y movimiento para mantener la energía. En el amor, quizás descubras que una relación no encaja tanto como pensabas, aunque todavía no será momento de decidir.