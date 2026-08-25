Toma de la Escuela de Cóndor Huasi: desplazan a la directora cuestionada por los padres

La situación generada en la Escuela N° 336 de Cóndor Huasi derivó en una decisión concreta por parte de las autoridades educativas: el desplazamiento del cargo de quien venía desempeñándose como directora del establecimiento.

La medida fue adoptada luego de la reunión que mantuvieron los padres y tutores con autoridades de la cartera educativa que se hicieron presentes en la institución. El encuentro estuvo marcado por los distintos reclamos planteados por la comunidad educativa y, particularmente, por las dudas relacionadas con el manejo de fondos destinados al comedor escolar.

Uno de los puntos centrales expuestos durante la reunión estuvo vinculado precisamente con el destino de los fondos del comedor, cuestión que venía siendo reclamada por los padres.

Todo lo tratado quedó asentado en un acta labrada por la supervisora Marta Ríos, documento en el que consta el desplazamiento del cargo de quien hasta ese momento cumplía funciones como directora de la escuela, esto según lo informado por medios locales.

La resolución del conflicto también contempló la necesidad de garantizar la continuidad institucional del establecimiento. Para ello, se dispuso que la docente de mayor puntaje quede a cargo de la dirección de manera interina, hasta tanto el organismo competente efectivice el nombramiento de un director o directora normalizadora.

El regreso a las aulas

La decisión adoptada en torno a la conducción de la escuela estuvo acompañada por una definición respecto del funcionamiento del establecimiento. Luego de la resolución, se confirmó que mañana miércoles se retomarán las actividades pedagógicas, poniendo fin a la interrupción que se había producido en el marco del reclamo de los padres.

La continuidad institucional quedará, por el momento, en manos de la docente de mayor puntaje, quien ejercerá la conducción de manera interina. Esta situación se mantendrá hasta que el organismo competente concrete el nombramiento de un director o directora normalizadora.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el resto de las actuaciones vinculadas con el conflicto y el seguimiento de la situación continuarán bajo la órbita del Ministerio de Educación.

Los reclamos por los fondos del comedor

El conflicto que derivó en la toma de la escuela estuvo relacionado, según los testimonios brindados por padres a medios locales, con una serie de investigaciones internas que habrían detectado un supuesto manejo irregular de fondos institucionales por parte de la dirección del establecimiento.

Uno de los aspectos concretos señalados por los tutores se relaciona con los recursos destinados al comedor escolar.

De acuerdo con los reclamos expuestos, existirían inconsistencias vinculadas con esos fondos. Los padres señalaron que se habrían emitido boletas y realizado extracciones de mercadería en comercios locales durante períodos en los cuales los alumnos no asistían a clases, ya sea porque el establecimiento se encontraba atravesando refacciones edilicias o porque correspondían períodos de vacaciones.

Este punto se convirtió en uno de los principales ejes del reclamo de los tutores y fue planteado durante el encuentro mantenido con las autoridades educativas que llegaron al establecimiento. La cuestión del comedor no fue presentada de manera aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de interrogantes que los padres plantearon respecto del manejo y la rendición de diferentes recursos vinculados con la institución.

Dudas sobre otros ingresos de la institución

Los tutores también denunciaron la ausencia de balances claros respecto del destino de recursos provenientes de distintas actividades e ingresos generados en el ámbito escolar. Entre los fondos sobre los que reclamaron precisiones aparecen aquellos obtenidos mediante comisiones internas, rifas, beneficios y cuotas escolares voluntarias.

A esa lista se suma el dinero generado por la venta de producciones de nogales y pulpa pertenecientes a la institución. Según el planteo realizado por los padres, tampoco existirían balances claros que permitieran conocer el destino de esos recursos.

Otro de los puntos señalados por los padres está relacionado con la venta de bienes escolares. En particular, denunciaron un faltante vinculado con la comercialización de materiales que habían quedado como remanentes luego de la caída de un polideportivo. De acuerdo con el reclamo, los fondos obtenidos mediante la venta de esos materiales tampoco habrían sido debidamente rendidos ante la comunidad educativa.

Este planteo se incorporó al conjunto de cuestionamientos formulados por los tutores sobre el manejo de los recursos de la escuela y amplió el alcance de las dudas que dieron origen a la medida de fuerza.